Как выглядит и чем занимается Бьянка тен Хаг - жена уволенного тренера МЮ

Бьянка тен Хаг преимущественно остается в стороне от публичного внимания, несмотря на то, что ее муж занимал высокую должность.

Она человек очень закрытый и сдержанный, поэтому у нее нет аккаунта в Instagram.

Говорят, что Эрик и его избранница, которой, по предположениям, от 45 до 50 лет, были влюблены еще с детства и женаты много лет.

TEN HAGS FAMILY LIFE



Ten Hag rarely shows многие emotion and has been described as frosty character when speaking with the press. But away from spotlight and pressures managing, 54-year-old je loving family man.



He has wife, два daughters и son, His… pic.twitter.com/8Fcl3nvtpI — Man United Fan Club (@manufcnow) 16 Июн 2024

Известно, что у них трое детей - две дочери и сын, чьи имена не разглашались в публичном пространстве.

Это Erik Ten Hag, его красивый Wife and lovely Daughter



Безусловно, ты попадешь в себя, думая о своей семье. Каким образом вы хотите, чтобы дать имущество на своем table. Erik Ten Hag должен стать pic.twitter.com/FdplvohoUE — SMALLIE (@the_smallie) Октябрь 24, 2024

Семья проживает в Олдензале, Твенте, Нидерландах, но переехала в Манчестер после назначения Эрика новым тренером "Манчестер Юнайтед".

Говорят, что среди увлечений супругов - игра в гольф, а также они не раз были замечены во время совместных велосипедных прогулок.

Erik ten Hag and his wife earlier toda cycling через Altrincham and greeting fans pic.twitter.com/khjGhggvrD — United Zone (@ManUnitedZone_) September 11, 2022

Напомним, Тен Хаг возглавил Манчестер Юнайтед в июле 2022 года. Под его руководством манкунианцы завоевали два трофея - Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в сезоне 2023/24.

Эрик тен Хаг (фото: instagram.com manchesterunited)

Недавно официальный сайт английского клуба сообщил, что нидерландский специалист Эрик Тен Хаг покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает . Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды - после 9-ти туров "красные дьяволы" идут в турнирной таблице АПЛ на четырнадцатой строчке, набрав 11 очков.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Рууд ван Нистелрой (легендарный нападающий выступал за "красных дьяволы" с 2001 по 2006 годы).