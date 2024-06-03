Як виглядають і чим займаються дружини футболістів збірної України
Сьогодні, 3 червня, збірна України розпочинає підготовку до Євро-2024 з футболу товариським матчем з Німеччиною. Він стане одним із трьох контрольних поєдинків "синьо-жовтих" перед офіційним стартом на Євро 17 червня.
І поки всі перебувають в очікуванні поєдинку, РБК-Україна (проект Styler) розповідає про особисте життя наших футболістів. Як виглядають їхні дружини та чим займаються - дізнайтесь у нашому матеріалі.
Анастасія Луніна
Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова є архітекторкою, дизайнеркою та блогеркою.
Пара стала чоловіком та дружиною у березні 2021 року, а у романтичних відносинах перебуваэ з 2015 року.
У подружжя підростає 3-річний син.
Анастасія Луніна з коханим (фото: instagram.com/a.nastasica)
Даша Бондар (Савіна)
Даша Савіна є дружиною захисника клубу "Шахтар" Валерія Бондаря.
Вона є моделлю і телеведучою на каналі "Футбол". Також Даша - майстер спорту із бальних танців.
Після 24 лютого вона почала активно займатися волонтерством, а саме допомагати постраждалим під час війни.
Зокрема Савіна проводить благодійні аукціони, на яких продає форму відомих футболістів.
Даша Савіна з чоловіком (фото: nstagram.com/savinadasha)
Анастасія Конопля (Гладун)
Дружина захисника "Шахтаря" та національної збірної України Юхима Коноплі Анастасія Конопля (Гладун) проявляє неабияку активність у соцмережах.
Ефектна білявка своїми гламурними публікаціями зібрала понад 11 тисяч користувачів.
Зазначимо, Анастасія та Юхим одружилися у березні 2022 року.
В умовах війни масштабних святкувань та яскравих вбрань не було. У грудні 2022 в пари народилася дочка - Анна-Аврора.
Анастасія Конопля з чоловіком (фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_)
Каріна Тимчик
Каріна Тимчик є обраницею захисника "Динамо" Олександра Тимчика. Блондинка часто викладає в Instagram публікації, пов'язані з її чоловіком, подорожами і взагалі футбольною рутиною.
Каріна Тимчик з родиною (фото: instagram.com/karinatymchyk)
Ангеліна Забарна
Дружина захисника "Борнмута" Іллі Забарного Ангеліна є донькою першої дружини телеведучого Андрія Джеджули Юлії Леус.
Дівчина займається психологією і розвиває власний блог у соціальних мережах. На її сторінці можна побачити, що вона активно вивчає англійську, іспанську та французьку мови, відпочиває у вільний час та слідкує за своєю фігурою.
Ангеліна Забарна з коханим (фото: instagram.com/angelinarr_)
Вікторія Миколенко
Вікторія - дружина українського захисника англійського "Евертона" Віталія Миколенка.
У травні 2017 року вона закінчила школу на тимчасово окупованому півострові. На останньому дзвонику на випускниках були стрічки в кольорах російського прапора.
Якщо довіряти її Instagram-сторінці, вона любить фотографуватися, проводити час з чоловіком та безмежно полюбляє квіти: доказ тому - ціла підбірка букетів у закріплених історіях.
Вікторія і Віталій Миколенки (фото: instagram.com/assorova_vi)
Влада Зінченко
Журналістка та модель Влада Седан досить популярна особистість в Україні.
Вона довго працювала ведучою на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2", проте справжню славу Владі приніс шлюб із відомим українським футболістом Олександром Зінченком.
Седан досить популярна особа в Instagram. У соцмережі на неї підписано понад 600 тисяч людей.
Вона нерідко хвалиться своєю стрункою фігурою, щедрими подарунками від чоловіка та брендовими речами.
Влада Зінченко з родиною (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Дарина Сваток
У дружини 29-річного захисника збірної України та СК Дніпро- Олександра Сватка Дарини у соцмережах також є величезна армія шанувальники її краси.
Сваток зробив коханій пропозицію на початку 2021 року. Дарина відповіла: "Звичайно, так", показавши шикарну обручку з діамантом.
Дарина Сваток з чоловіком (фото: instagram.com/svatok39)
Єлизавета Судакова
Ліза Судакова - дівчина, яка змогла розтопити серце півзахисника футбольного клубу "Шахтар" Георгія Судакова і буквально виросла разом з ним.
Обраниця спортсмена є корінною киянкою і любить активний вид відпочинку.
До речі, практично одразу після повномасштабного вторгнення Ліза почала вести свою сторінку в Instagram винятково українською мовою.
Єлизавета і Геогрій Судакови (фото: instagram.com/lizasudakova11)
Анна Сидорчук
Дружина українського півзахисника бельгійського "Вестерло" Сергія Сидорчука Анна найвідданіша його вболівальниця, яка завжди поруч.
Обраниця спортсмена зізналася, що ходить на всі домашні ігри за участю коханого, а виїзні поєдинки дивиться по телевізору.
Родина Сидорчуків (фото: instagram.com/njyta.si)
Маргарита Степаненко
З початком повномасштабного російського вторгнення дружина Тараса Степаненка разом із трьома синами переїхала до Іспанії, до Марбельї.
Маргарита веде кулінарний блог в Instagram, де у неї понад 36 тисяч підписників. Крім того, вона знімає короткі естетичні відео про життя в Іспанії та дітей.
У Києві вона також мала досвід запуску власного бренду одягу. В Іспанії у Маргарити з'явилося нове хобі - створення різноманітних квіткових композицій.
Родина Степаненків (фото: instagram.com/m_stepanenko)
Роксана Маліновська
Наступною в нашій добірці є Роксана Малиновська, дружина півзахисника італійського клубу "Дженоа" Руслана Малиновського.
Вона працює дизайнеркою у власному ательє "MALI atelier", яке відкрилося в Бергамо, де її чоловік раніше виступав за "Аталанту".
Малиновська розробляє як елегантні вечірні сукні, так і яскраві повсякденні вбрання. Крім того, Роксана є президентом благодійної організації "Malinovskyi Charity", ідею створення якої запропонували італійські друзі сім'ї Малиновських.
Родина Маліновських (фото: instagram.com/roksana_m7)
Інна Ярмоленко
Обраниця атакувального півзахисника збірної України та київського "Динамо" Андрія Ярмоленка Інна за освітою спеціаліст з міжнародних відносин і наразі займається благодійним фондом.
Зі спортсменом вона перебуває у шлюбі з 2011-го року.
Родина Ярмоленків (фото: instagram.com/yarmolkina10)
Романа Прокопович
Романа Прокопович - дружина півзахисника іспанського клубу "Жирона". Вона, як і її чоловік, родом із Вінниччини. Красуня навчалася в університеті Кента у США.
Романа Прокопович з коханим (фото: instagram.com/manaromana8)
Христина Яремчук
Дружина центрального нападника збірної України з футболу Романа Яремчука Христина доволі активно розвиває блог про життя футбольної родини в Instagram.
Гумористичний контент займає окреме місце. Обраниця не боїться виглядати кумедно перед аудиторією, маючи чудове почуття гумору.
Родина Яремчуків (фото: instagram.com/ya_christinchik)
Юлія Довбик
Довгий час дружина Артема Довбика залишалася непублічною і мала закриту сторінку в Instagram. Однак, здається, все змінилося після переїзду до Жирони, адже тепер Юлія активно веде свій Instagram і іноді ділиться залаштунками сімейного життя.
Наразі кохана нападника "Жирони" демонструє, що активно вивчає іспанську мову, а також проводить консультації для бізнесу та проєктів, що перебувають на стадії запуску.
Артем і Юлія Довбики (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)
Раніше продюсер "Голосу країни" вперше показав свого коханого.
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