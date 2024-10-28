Англійський гранд звільнив головного тренера: легенда клубу став тимчасовою заміною

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" відправило Еріка тен Хага у відставку з посади керманича команди. Його штаб тимчасово продовжить працювати з манкуніанцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Нідерландський фахівець втратив посаду менеджера "червоних дияволів". Виконувачем обов'язків керманича МЮ став Рууд ван Ністелрой.

Колишній нападник команди був помічником тен Хага. Він приєднався до штабу співвітчизника в липні. Доти ван Ністелрой тренував ПСВ на батьківщині та завоював із командою Кубок і Суперкубок Нідерландів. Кольори "Юнайтед" він захищав у 2001-2006 рр. (219 матчів, 150 голів).

Тен Хаг працював із манкуніанцями з травня 2022 року. Під його керівництвом МЮ виграв Кубок ліги 2022/23 та Кубок Англії 2023/24. Натомість в чемпіонаті Англії "Юнайтед" фінішував третім і восьмим відповідно.

"Манчестер Юнайтед" у сезоні 2024/25

Манкуніанці стартували в Прем'єр-лізі з чотирьох поразок у дев'яти турах. Останньою краплею для керівництва МЮ стала невдача проти лондонського "Вест Хема" (1:2).

У загальному раунді Ліги Європи "червоні дияволи" розпочали з трьох нічиїх. "Юнайтед" не зміг перемогти нідерландський "Твенте" (1:1), португальський "Порту" (3:3) та стамбульський "Фенербахче" (1:1). Наступний суперник – ПАОК із грецьких Салонік (7 листопада).

Ван Ністелрой розпочне на чолі МЮ з протистояння "Лестеру" в Кубку ліги (30 жовтня). Натомість 3 листопада манкуніанці приймуть лондонський "Челсі" в чемпіонаті Англії.