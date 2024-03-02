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Як виглядає яблуко під мікроскопом і хто там живе. Це важко розбачити

Чому потрібно мити фрукти (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер з ніком Micro Zoom Guy показав, що приховується від нашого ока на звичайному яблуці. Він зняв на відео фрукт під мікроскопом, як виявилося, на ньому є чимало малесеньких жучків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким блогер поділився в Instagram.

Як виглядає яблуко під мікроскопом

Так, чоловік взяв звичайне жовте яблуко. Він продивився фрукт під мікроскопом та показав, скільки мікроорганізмів можна на ньому знайти. Звісно, у звичайному житті таке побачити важко, адже для цього потрібно мати неймовірний зір.

На яблуці можна помітити маленьких жучків та навіть гусінь. Усі вони майже прозорі. Ймовірно, так блогер хотів показати, чому важливо мити фрукти.

Яблуко під мікроскопом (скріншоти)

 

Як на побачене реагують люди

Відео з яблуком під мікроскопом вразило користувачів. Одні пишуть, що побачене їх налякало. Інші ж дивуються з того, що для когось це стало чимось новим. У коментарях користувачі пишуть:

  • "Супер! Додатковий білок"
  • "Як жити зі знанням того, що моторошні комахи буквально всюди? Іноді невігластво - це блаженство"
  • "Саме тому ми миємо фрукти"
  • "Було б добре, якби ви помили, а потім знову подивилися під мікроскопом"
  • "Якщо я цього не бачив, то його не існує".
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