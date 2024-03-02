Как выглядит яблоко под микроскопом и кто там живет. Это трудно развидеть

Как выглядит яблоко под микроскопом

Так, мужчина взял обычное желтое яблоко. Он просмотрел фрукт под микроскопом и показал, сколько микроорганизмов можно на нем найти. Конечно, в обычной жизни такое увидеть трудно, ведь для этого нужно иметь невероятное зрение.

На яблоке можно рассмотреть маленьких жучков и даже гусениц. Все они почти прозрачные и едва заметные. Вероятно, так блогер хотел показать, почему важно мыть фрукты.

Яблоко под микроскопом (скриншоты)

Как на увиденное реагируют люди

Видео с яблоком под микроскопом поразило пользователей. Одни пишут, что увиденное их испугало. Другие же удивляются тому, что для кого-то это стало чем-то новым. В комментариях пользователи пишут: