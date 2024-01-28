Абсурдна вакансія для українців насмішила мережу: "головбуху" обіцяють від 2 до 4 тисяч (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке блогерка розмістила в Instagram .

Що пропонують у вакансії

Компанія "ООО Спецстрой" розмістила оголошення про пошук головного бухгалтера. Блогерка не змогла проігнорувати вакансію, адже умови та розмір зарплати просто вражають, але дуже неприємно. Людині, яка шукає роботу, пропонують усього 2-4 тисячі гривень на місяць.

"Будемо зараз рахувати зальоти цього роботодавця. Зальот перший - ЗП. Порушення за "мінімалкою". Жоден поважаючий себе головбух на таку вакансію не прийде. А куди подівся минулий головбух, втік?" - пожартувала блогерка.

Омельченко висміяла нову треш-вакансію (скріншот)

Також вона зазначила, що вакансію написано російською мовою. Компанія чомусь вирішила не перекласти її на українську. Не оминула вона й вимоги та обов'язки.

За зарплату до 4 тисяч та при "неповній зайнятості" людина мусить виконувати чимало задач.

Частина обов'язків, які написали у вакансії (скріншот)

"Просто поки перечитаєш усі обов'язки, вже пів дня мине. Немає нічого про офіційне працевлаштування. Це той момент, коли вони навіть не написали, що вони пропонують", - зазначила Омельченко.

"Мені зараз дуже шкода бухгалтерів, які там працюють. Бо якщо так будуть знущатися з головбуха, то що тоді отримують бухгалтера? Цей роботодавець живе в якомусь 2000-ному році?"- додала вона

Як реагує мережа

Відео блогерки насмішило користувачів. Тому українці жартують та пишуть, що навіть не могли подумати, що такі вакансії нині існують. Також вони зазначають: