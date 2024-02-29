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Чому під час морських круїзів роздають морозиво і до чого тут покійники. Ви будете здивовані

Четвер 29 лютого 2024 12:48
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Чому під час морських круїзів роздають морозиво і до чого тут покійники. Ви будете здивовані Що роблять з трупами на лайнерах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Дара Такер, яка раніше працювала співачкою на круїзних лайнерах, розкрила моторошну таємницю. Вона розповіла, чому під час таких подорожей пасажирів раптово пригощають морозивом. Як виявилося, це не щедрість власників круїзного лайнера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогерка поділилася у TikTok.

Чому на лайнерах роздають морозиво

Жінка розповіла, що іноді під час круїзних подорожей пасажирам влаштовують так звані вечірки з морозивом. Усі охочі безкоштовно отримують холодний десерт та радіють.

Але це робиться не просто так. І мало хто здогадується, чому проводяться такі "щедрі акції".

Якщо екіпаж раптом видає пасажирам купу морозива, розповіла блогерка, це часто відбувається через те, що на кораблі померло більше людей, аніж "планувалося". На круїзних лайнерах передбачено усе, навіть смерть декількох пасажирів. Але місць для трупів, які зберігаються у морозильній камері, небагато.

"Якщо помре понад сім пасажирів на кораблі, працівникам доведеться покласти тіла в морозильну камеру. А це значить, що потрібно звільнити місце у цій камері. Тому доводиться діставати багато морозиво та інших заморожених товарів, щоб просто звільнити місце для додаткових трупів", - розповіла жінка.

Чому під час морських круїзів роздають морозиво і до чого тут покійники. Ви будете здивовані

Чому на круїзних лайнерах роздають морозиво (скріншот)

Інформація, яку оприлюднила блогерка, ошелешила мережу. Відео швидко стало "вірусним" та зібрало вже майже 2,5 мільйони переглядів.

А у коментарях з'явилися люди, які підтвердили її слова. Моряк та медик круїзного лайнера написали, що жінка не бреше.

Раніше ми розповідали, що жінка знайшла у МакФлурі неїстівний "сюрприз" і ледь стримувала емоції.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка стара лялька нікому не сподобається, але принесе чимало грошей.

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