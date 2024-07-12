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Він зіграв Карла у "Ходячих мерцях", а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

П'ятниця 12 липня 2024 08:15
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Він зіграв Карла у "Ходячих мерцях", а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз Чендлер Ріггз (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Серіал "Ходячі мерці", який отримав 11 сезонів та виходив з 2010 по 2022 рік, зібрав мільйонну армію фанів. Головні герої постапокаліптичної історії стали улюбленцями багатьох. Один з персонажів - син Ріка Граймса Карл, буквально зростав на очах глядачів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає актор, що грав Карла у "Ходячих мерцях", та чим він нині займається.

Яким був актор у дитинстві

На момент початку зйомок першого сезону "Ходячих мерців" Ріггзу було усього 10 років. Хлопець вже мав декілька кіноробіт, але вони не принесли йому настільки великої популярності, як роль сина Ріка.

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

Актор у першому сезоні "Ходячих мерців" (скріншоти)

Спочатку Ріггз грав переляканого хлопчика, який бореться за життя у світі, де люди рятуються від зомбі. Але потім, коли серіал почав отримувати нові сезони, актор показав, як непрості умови змушують дитину дуже рано подорослішати.

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

Карл з "Ходячих мерців" (скріншоти)

І якщо ви не додивилися серіал до кінця, то хвилюватися не варто - спойлерів не буде.

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

Чендлер Ріггз (скріншот)

Актор присвятив серіалу чимало років, його персонаж з непосидючого хлопчика перетворився на сміливого парубка, який ризикує та ніколи не опускає руки. Ріггз вдало перевтілився й підкорив не тільки глядачів, а ще й кінокритиків. Його було двічі номіновано на престижні премії.

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер РіггзКарл з "Ходячих мерців" (скріншоти)

Як змінився актор

Нині Ріггзу вже 25 років. Він сильно змінився та помітно подорослішав. Актор не припинив зніматися у кіно. Також він активно веде соцмережі та збирає чимало компліментів.

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер РіггзВін зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

Він зіграв Карла у &quot;Ходячих мерцях&quot;, а нині став справжнім красунчиком. Як змінився актор Чендлер Ріггз

Чендлер Ріггз з "Ходячих мерців" зараз (фото: instagram.com/chandlerriggs5)

Ріггза називають справжнім красунчиком. Звісно, у ньому вже важко впізнати того хлопчика, яким він був у "Ходячих мерцях". Але харизми стало ще більше.

У квітні цього року актор з'явився у короткометражному фільмі "Павук", який отримав схвальні відгуки. Критики особливо відзначали роботу Ріггза, який вдало перевтілився у нову роль.

До слова, раніше ми вже розповідали, як у реальному житті виглядають актори, які зіграли тролів у "Десятому королівстві".

Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка фільмів про подорожі у часі, від яких ви затамуєте подих.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Ріггза, Вікіпедія.

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