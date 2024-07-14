Как выглядит актриса, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках". Ей 23 и она невероятно красива

И несмотря на то, что лента получила 11 номинаций на антипремии от "Золотой малины", а также 7 "наград", кинолента запомнилась многим.

Финальная часть "Сумеречной Саги", а именно второй эпизод, получивший название "Сумерги. Сага: Рассвет", подарил фанам истории о вампирах еще одного персонажа - дочь Эдварда Каллена и Беллы - невероятную Ренесми.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Ренесми, и чем она занимается сейчас.

Ренесми в "Сумерках"

В начале фильма Белла едва не умирает, а ее новорожденная дочь начинает расти буквально на глазах. Малышка, получившая имя Ренесми, унаследовала "вампирский дар" от своего отца Эдварда.

И девочка, сыгравшая дочь Беллы, - актриса Маккензи Фой. Она родилась в 2000 году и на момент съемок в фильме ей было всего 6 лет (на эту роль ее утвердили в 2010 году, а премьера финальной части "Сумерек" состоялась в 2012).

Дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках" (скриншоты)

До этого актриса уже работала в модельном агентстве и получала эпизодические роли, однако именно работа в киноленте с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном (Белла и Эдвард) принесла ей небывалую славу.

Ренесми в "Сумерках" (скриншоты)

Как Ренесми выглядит сейчас

Актрисе уже 23 года. После "Сумерек" она снималась в фильмах, среди которых "Заклятие" и даже "Интерстеллар".

Актриса из "Сумерек" снялась в "Интерстелларе" (скриншот)

Однако после 2020 года, когда Фой появилась в киноленте "Черный красавец", ее актерская работа была поставлена на паузу.

Фой выросла невероятной красавицей. В Instagram под ее фото фаны постоянно пишут, что она точно похожа на дочь вампиров, ведь ее внешность действительно впечатляет.

Ренесми из "Сумерек" (фото: instagram.com/mackenziefoy)

Девушка увлекается конным спортом и часто делится кадрами с лошадьми. Однако она не дает интервью и ничего о себе не рассказывает.

Несмотря на это, Фой остается невероятно популярной в соцсетях и получает немало комплиментов.