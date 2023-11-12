Як виглядає 1 гривня, за яку колекціонери готові віддати 4 тисячі доларів (фото і відео)

Цінні монети не обов'язково повинні бути із дорогого металу чи мати сотні років. Дуже часто обмежений тираж і якась помилка при карбуванні робить монету рідкісною і, відповідно, дорогою. То ж варто перевірити свої гаманці, адже які гривні можуть коштувати шалених грошей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Violity" в Instagram .

Як виглядає рідкісна монета номіналом 1 гривня

"Це дуже рідкісна 1 гривня 1992 року випуску, ціна якої може досягати 150 тис. грн (приблизно 4 тис. доларів). При використанні нашого обладнання трикутники на пробних монетах були з браком. Тому їх вирішили переробити повністю та зрізали, щоб нанести вручну. Тираж цієї монети дуже маленький", - пояснюють на відео.

Зазначається, що майже одразу після цього Україна отримала з Великої Британії пунсони (інструменти для маркування), тому роботу вітчизняного обладнання зупинили.

Вартість такої монети сягає 150 тис. грн (скриншот із відео)

Додамо також, що 1 гривня 1992 року карбування - пробна монета часів незалежної України. Монету карбували при настроюванні обладнання. На перших екземплярах не було гуртового напису. Точний тираж таких незвичайних монет невідомий.

Де і як продати рідкісні монети

Якщо ви не є експертом у сфері нумізматики, то варто звернутись до фахівців, щоб вони спершу оцінили ваші монети, тільки після цього можна виставляти оголошення про продаж на профільних ресурсах.

Продати рідкісні монети можна на аукціонах Віоліті, Crafta, форумі "Монети ІТК" або у спеціалізованих групах у соцмережах.

Також, якщо ваші монети не є дуже рідкісними, то їх можна збути на так званих барахолках - на Куренівському ринку чи Андріївському узвозі в Києві.