Як відварити куряче філе для салату, щоб його не зіпсувати

Куряче філе - дуже популярний складник багатьох салатів, якими ми радуємо близьких і в будні, і у свята. Щоб правильно його відварити і не зробити сухим, жорстким і перевареним, треба знати кілька маленьких, але важливих нюансів.
Як його правильно відварити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Щоб куряче філе після варіння залишилося м'яким і соковитим, потрібно використовувати тільки свіжий продукт. Ось чому дуже важливо звернути увагу на термін придатності курятини.
Варити треба охолоджене м'ясо, а не таке, яке було попередньо заморожене. Якщо вже воно побувало в морозильній камері, дайте йому час розмерзнутися на нижній полиці холодильника.
Візьміть посудину достатнього об'єму, щоб м'ясо повністю було занурене у воду. Закип'ятіть воду, додайте спеції і покладіть філе у киплячу воду (а не в холодну).
Для одного великого чи двох невеличких філе вам знадобиться:
Варити треба до готовності 15-18 хвилин в залежності від розмірів самого філе.
Потім треба дати охолонути прямо в цій воді. Завдяки цьому філе залишиться соковитим, ніжним та ще й ароматним.
Раніше ми писали, як приготувати на Новий рік салат "Новинка".
Крім того читайте про салат, смачніший за Мімозу.