Как отварить куриное филе для салата, чтобы его не испортить

Секреты нежного куриного филе

Чтобы куриное филе после варки осталось мягким и сочным, нужно использовать только свежий продукт. Вот почему очень важно обратить внимание на срок годности курятины.

Варить нужно охлажденное мясо, а не такое, которое было предварительно заморожено. Если оно уже побывало в морозильной камере, дайте ему время размерзнуться на нижней полке холодильника.

Рецепт сочного мяса

Возьмите посуду достаточного объема, чтобы мясо было полностью погружено в воду. Вскипятите воду, добавьте специи и положите филе в кипящую воду (а не в холодную).

Для одного большого или двух небольших филе вам понадобится:

3 зубчика чеснока,

половина луковицы

1 лавровый лист

5 горошин черного перца

соль по вкусу

Варить следует до готовности 15-18 минут в зависимости от размеров самого филе.

Затем нужно дать остыть прямо в этой воде. Благодаря этому филе останется сочным, нежным и ароматным.