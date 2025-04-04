Що робити у вихідні, щоб не ненавидіти понеділок: поради, які справді працюють

Більшість із нас не встигає по-справжньому відпочити за суботу та неділю - у понеділок тіло ще втомлене, голова тягне назад у ліжко. Але відновитися за два дні можливо, якщо діяти з розумом. Як це виправити?
Як правильно відпочивати у вихідні дні, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.
Субота. Ви прокидаєтеся після виснажливого тижня, і у вас є всього два дні, щоб якось "перезавантажитися".
"Але замість того, щоб справді відпочити, ви намагаєтесь впхнути у вихідні генеральне прибирання, зустрічі, закупи, перегляд серіалів до третьої ночі й прокрастинацію, загорнуту в "ой, ще трошки полежу", - каже експерт.
Він додав, що у результаті ви в неділю ввечері відчуваєте себе ще більш втомленими, ніж у п’ятницю.
Тому, якщо мета - справжній відпочинок, ось що лайф коуч радить спробувати:
Якщо субота виглядає як "список покарань" (прання, миття вікон, розбір шаф), то ви не відпочинете. Поставте чітку межу: що можна зробити у будні, робимо у будні.
Якщо ви сидите за комп’ютером 40 годин на тиждень, то пролежати вихідні на дивані - не найкраща ідея.
"Краще змінити активність: прогулянки, спорт, навіть просто зміна локації. Якщо ж робота фізична - дайте собі можливість повалятися і розслабитися", - радить Віталій Курсік.
Дайте собі виспатися. Ні, не до обіду, а достатню кількість годин, бажано без гаджетів перед сном. Якість важливіша за кількість.
Виділіть хоча б половину дня на те, що приносить задоволення: книгу, хобі, зустріч із тими, хто наповнює, а не виснажує.
"Подумайте, що залишиться у вас у пам’яті після цих вихідних? Ще два дні нескінченного скролінгу? Чи, може, справжні враження від чогось нового?" - пропонує фахівець.
Головне правило - не робити вихідні "ще одним робочим проєктом".
"Відпочинок - це не тільки про фізичний релакс, а й про перезавантаження мозку. Іноді, щоб відновитися, потрібно просто дозволити собі нічого не робити без почуття провини", - резюмує Віталій Курсік.