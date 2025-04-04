Что делать в выходные, чтобы не ненавидеть понедельник: советы, которые действительно работают

Большинство из нас не успевает по-настоящему отдохнуть за субботу и воскресенье - в понедельник тело еще уставшее, голова тянет обратно в постель. Но восстановиться через два дня возможно, если действовать с умом. Как это исправить?
Как правильно отдыхать в выходные дни, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.
Суббота. Вы просыпаетесь после изнурительной недели, и у вас есть всего два дня, чтобы как-то "перезагрузиться".
"Но вместо того, чтобы действительно отдохнуть, вы пытаетесь впихнуть в выходные генеральную уборку, встречи, покупки, просмотр сериалов до трех ночи и прокрастинацию, завернутую в "ой, еще немножко полежу", - говорит эксперт.
Он добавил, что в результате вы в воскресенье вечером чувствуете себя еще более уставшими, чем в пятницу.
Поэтому, если цель - настоящий отдых, вот что лайф коуч советует попробовать:
Если суббота выглядит как "список наказаний" (стирка, мытье окон, разбор шкафов), то вы не отдохнете. Поставьте четкую границу: что можно сделать в будни, делаем в будни.
Если вы сидите за компьютером 40 часов в неделю, то пролежать выходные на диване - не лучшая идея.
"Лучше сменить активность: прогулки, спорт, даже просто смена локации. Если же работа физическая - дайте себе возможность поваляться и расслабиться", - советует Виталий Курсик.
Дайте себе выспаться. Нет, не до обеда, а достаточное количество часов, желательно без гаджетов перед сном. Качество важнее количества.
Выделите хотя бы половину дня на то, что приносит удовольствие: книгу, хобби, встречу с теми, кто наполняет, а не истощает.
"Подумайте, что останется у вас в памяти после этих выходных? Еще два дня бесконечного скроллинга? Или, может, настоящие впечатления от чего-то нового?" - предлагает специалист.
Главное правило - не делать выходные "еще одним рабочим проектом".
"Отдых - это не только о физическом релаксе, но и о перезагрузке мозга. Иногда, чтобы восстановиться, нужно просто позволить себе ничего не делать без чувства вины", - резюмирует Виталий Курсик.