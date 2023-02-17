Ось що відбувається з організмом жінки відразу після відмови від куріння: дослідження

Відомо, що куріння має незворотний вплив на організм людини та жінки зокрема. У майбутньої матері може зменшуватися ймовірність завагітніти та виносити здорову дитину. До того ж куріння впливає не лише на здоров'я плоду, а й на всі інші системи організму.

Що станеться, якщо жінка відмовиться від куріння, розповіли на сайті Women.Smokefree.

Фізичні переваги відмови від куріння

Протягом перших 20 хвилин нікотин починає виходити з організму. Проте в цьому немає сенсу, якщо ви берете нову цигарку. Відмова від куріння покращує ваше здоров'я на багато років уперед і значно знижує ризик захворювань, пов'язаних із курінням.

Здоров'я крові, серця та легень

Вам стане легше дихати. Протягом двох тижнів після того, як ви кинули палити, вам стане легше підніматися сходами, тому що ви менше задихаєтесь.

Протягом двох тижнів після того, як ви кинули палити, вам стане легше підніматися сходами, тому що ви менше задихаєтесь. "Кашель курця" починає зникати. Спочатку коли ви кинете палити, ви можете кашляти більше, ніж зазвичай. Але це ознака того, що ваші легені відновлюються. Припинення куріння може запобігти незворотній шкоді легень.

Спочатку коли ви кинете палити, ви можете кашляти більше, ніж зазвичай. Але це ознака того, що ваші легені відновлюються. Припинення куріння може запобігти незворотній шкоді легень. Рубцювання легень незворотне. Але якщо у вас захворювання легенів припинення куріння може запобігти погіршенню симптомів.

Але якщо у вас захворювання легенів припинення куріння може запобігти погіршенню симптомів. Кисень у крові підвищується до нормального рівня. Це полегшить перекачування серцем крові до важливих частин тіла.

Це полегшить перекачування серцем крові до важливих частин тіла. Ваш пульс та артеріальний тиск знижуються. Це зменшує навантаження на ваше серце та знижує ризик серцевих захворювань, зокрема серцевих нападів.

Відмова від куріння позитивно впливає на серцеву, дихальну системи та кровообіг (фото: Freepik)

Більше сили в тілі

Міцність і здоров'я кісток. Відмова від куріння може зменшити ризик переломів зараз і надалі в житті. Це важливо, тому що курці частіше хворіють на остеопороз (хвороба, коли кістки стають слабкими та частіше ламаються), ніж ті, хто не палять.

Відмова від куріння може зменшити ризик переломів зараз і надалі в житті. Це важливо, тому що курці частіше хворіють на остеопороз (хвороба, коли кістки стають слабкими та частіше ламаються), ніж ті, хто не палять. Ваша імунна система зміцніє. Якщо у вас сильна імунна система, у вас менше шансів захворіти.

Якщо у вас сильна імунна система, у вас менше шансів захворіти. Ваші м'язи стануть міцнішими та здоровішими. Відмова від куріння допоможе збільшити доступність кисню у вашій крові, а м'язи стануть сильнішими та здоровішими.

Візуальні зміни

Ваша шкіра виглядатиме здоровішою. Відмова від куріння може допомогти прибрати плями та захистити шкіру від передчасного старіння та появи зморшок. Це також сприятиме кращому загоєнню ран.

Відмова від куріння може допомогти прибрати плями та захистити шкіру від передчасного старіння та появи зморшок. Це також сприятиме кращому загоєнню ран. У вас буде чистіша ротова порожнина. Відмова від куріння зробить ваші зуби білішими, а ясна - здоровішими. Ваше дихання також буде приємнішим.

Відмова від куріння зробить ваші зуби білішими, а ясна - здоровішими. Ваше дихання також буде приємнішим. Зменшення жиру на животі та зниження ризику діабету. Якщо у вас уже є діабет, припинення куріння може допомогти вам контролювати рівень цукру в крові.

Якщо у вас уже є діабет, припинення куріння може допомогти вам контролювати рівень цукру в крові. Ваш смак і нюх покращаться. Коли ви кинете курити, ви краще відчуватимете смак та запахи їжі, квітів та інших ароматів.

Якщо ви кинете палити, відчуєте і зовнішні, і внутрішні зміни (фото: Freepik)

Вплив на репродуктивну систему жінки

Рівень естрогену поступово нормалізується. Низький рівень естрогену може спричинити багато проблем, таких як сухість шкіри, ламкість волосся та перепади настрою.

Шанси мати здорову вагітність збільшаться. Жінки дітородного віку, які кинули палити, рідше мають проблеми із зачаттям. Ви також знизите ризик певних ускладнень вагітності, які можуть завдати шкоди вам і вашій дитині.

Вищі шанси народити здорову дитину. Відмова від куріння знижує ризик надто раннього народження, певних вроджених вад або смерті, а також викидня.

Довгострокові переваги відмови від цигарок

Хвороба серця. Захворювання серця можуть призвести до інфарктів, болю в грудях та інсульту. Протягом 10-15 років після того, як ви кинули палити, ризик серцевих захворювань може бути таким же, як і для некурців.

Інсульт. Чим довше ви не курите, тим більше знижується ризик інсульту. Протягом 5-15 років після припинення куріння ризик інсульту може бути таким же, як і у некурців.

Рак легенів. Протягом 10 років після того, як ви кинете палити, ваш ризик смерті від раку легенів зменшиться вдвічі.

Рання смерть. Люди, які палять, помирають приблизно на 10 років раніше, ніж люди, які не палять. Відмова від куріння може знизити ризик смерті від хвороб, пов'язаних з курінням.

Куріння провокує розвиток багатьох передчасних хвороб і настання смерті (фото: Freepik)

Емоційні переваги кинути курити

Відмова від паління можна покращити якість життя та підняти настрій. Після того, як ви відмовитесь від куріння, ви відчуєте багато позитивних змін.

Ви відчуєте, що краще контролюєте своє життя. Відмова від куріння означає, що вам не доведеться планувати своє життя навколо куріння, турбуватися про те, щоб знайти місця для куріння тощо.

Ваше волосся, одяг, дім, машина та дихання більше не будуть пахнути димом.

У вас буде більше грошей.

У вас буде більше енергії для прогулянок, ігор з дітьми або активності.

Ваші близькі будуть пишатися вами.

Ви відчуєте силу та пишатиметеся своїм успіхом.

Якщо у вас уже діагностували онкологію