Вот что происходит с организмом женщины сразу после отказа от курения: исследование

Известно, что курение оказывает необратимое влияние на организм человека и женщины в частности. У будущей матери может уменьшаться вероятность забеременеть и выносить здорового ребенка. К тому же курение влияет не только на здоровье плода, но и на другие системы организма.

Что произойдет, если женщина откажется от курения, рассказали на сайте Women.Smokefree.

Физические преимущества отказа от курения

В течение первых 20 минут никотин начинает выходить из организма. Однако в этом нет смысла, если вы берете новую папиросу. Отказ от курения улучшает ваше здоровье на много лет и значительно снижает риск заболеваний, связанных с курением.

Здоровье крови, сердца и легких

Вам станет легче дышать. В течение двух недель после того, как вы бросили курить, вам станет легче подниматься по лестнице, потому что вы меньше задыхаетесь.

В течение двух недель после того, как вы бросили курить, вам станет легче подниматься по лестнице, потому что вы меньше задыхаетесь. "Кашель курильщика" начинает исчезать. Сначала когда вы бросите курить, вы можете кашлять больше обычного. Но это признак того, что ваши лёгкие восстанавливаются. Прекращение курения может предотвратить необратимый вред легких.

Сначала когда вы бросите курить, вы можете кашлять больше обычного. Но это признак того, что ваши лёгкие восстанавливаются. Прекращение курения может предотвратить необратимый вред легких. Рубцевание легких необратимо. Но если у вас заболевание легких прекращение курения может предотвратить ухудшение симптомов.

Но если у вас заболевание легких прекращение курения может предотвратить ухудшение симптомов. Кислород в крови повышается до нормального уровня. Это облегчит перекачку сердцем крови в важные части тела.

Это облегчит перекачку сердцем крови в важные части тела. Ваш пульс и АД снижаются. Это уменьшает нагрузку на ваше сердце и снижает риск сердечных заболеваний, в частности сердечных приступов.

Отказ от курения оказывает положительное влияние на сердечную, дыхательную системы и кровообращение (фото: Freepik)

Больше силы в теле

Прочность и здоровье костей. Отказ от курения может уменьшить риск переломов сейчас и дальше по жизни. Это важно, потому что курильщики чаще болеют остеопорозом (болезнь, когда кости становятся слабыми и чаще ломаются), чем некурящие.

Отказ от курения может уменьшить риск переломов сейчас и дальше по жизни. Это важно, потому что курильщики чаще болеют остеопорозом (болезнь, когда кости становятся слабыми и чаще ломаются), чем некурящие. Ваша иммунная система окрепнет. Если у вас сильная иммунная система, у вас меньше шансов заболеть.

Если у вас сильная иммунная система, у вас меньше шансов заболеть. Ваши мышцы станут крепче и здоровее. Отказ от курения поможет увеличить доступность кислорода в вашей крови, а мышцы станут сильнее и здоровее.

Визуальные изменения

Ваша кожа будет выглядеть здоровее. Отказ от курения может помочь убрать пятна и защитить кожу от преждевременного старения и появления морщин. Это также будет способствовать лучшему заживлению ран.

Отказ от курения может помочь убрать пятна и защитить кожу от преждевременного старения и появления морщин. Это также будет способствовать лучшему заживлению ран. У вас будет более чистая полость рта. Отказ от курения сделает ваши зубы белее, а ясный - здоровее. Ваше дыхание также будет более приятным.

Отказ от курения сделает ваши зубы белее, а ясный - здоровее. Ваше дыхание также будет более приятным. Уменьшение жира на животе и снижение риска диабета. Если у вас есть диабет, прекращение курения может помочь вам контролировать уровень сахара в крови.

Если у вас есть диабет, прекращение курения может помочь вам контролировать уровень сахара в крови. Ваш вкус и обоняние улучшатся. Когда вы бросите курить, вы будете лучше чувствовать вкус и запахи пищи, цветов и других ароматов.

Если вы бросите курить, почувствуете и внешние, и внутренние изменения (фото: Freepik)

Воздействие на репродуктивную систему женщины

Уровень эстрогена постепенно нормализуется. Низкий уровень эстрогена может вызвать много проблем, таких как сухость кожи, ломкость волос и перепады настроения.

Шансы иметь здоровую беременность увеличатся. Женщины детородного возраста, которые бросили курить, реже имеют проблемы с зачатием. Вы также снизите риск определенных осложнений беременности, которые могут причинить вред вам и вашему ребенку.

Выше шансы родить здорового ребенка. Отказ от курения снижает риск слишком раннего рождения, определенных врожденных пороков или смерти, а также выкидыша.

Долгосрочные преимущества отказа от сигарет

Болезнь сердца. Заболевание сердца может привести к инфарктам, болям в груди и инсульту. В течение 10-15 лет после того, как вы бросили курить, риск сердечных заболеваний может быть таким же, как и для некурящих.

Инсульт. Чем дольше вы не курите, тем больше снижается риск инсульта. В течение 5-15 лет после прекращения курения риск инсульта может быть таким же, как у некурящих.

Рак лёгких. В течение 10 лет после того, как вы бросите курить, ваш риск смерти от рака легких уменьшится вдвое.

Ранняя смерть. Курящие люди умирают примерно на 10 лет раньше, чем некурящие люди. Отказ от курения может снизить риск смерти от болезней, связанных с курением.

Курение провоцирует развитие многих преждевременных болезней и наступление смерти (фото: Freepik)

Эмоциональные преимущества бросить курить

Отказ от курения можно улучшить качество жизни и поднять настроение. После того как вы откажетесь от курения, вы почувствуете много положительных изменений.

Вы почувствуете, что лучше контролируете свою жизнь. Отказ от курения означает, что вам не придется планировать свою жизнь вокруг курения, беспокоиться о том, чтобы найти места для курения.

Ваши волосы, одежда, дом, машина и дыхание больше не будут пахнуть дымом.

У вас будет больше денег.

У вас будет больше энергии для прогулок, игр с детьми или активности.

Ваши близкие будут гордиться вами.

Вы почувствуете силу и будете гордиться своим успехом.

Если у вас уже диагностировали онкологию