Вплив куріння на потенцію чоловіків: наскільки все погано і чи можна виправити

Існує думка, що куріння негативно впливає чоловічу сексуальну функцію. І така гіпотеза має підтвердження. Але виправити все можна.

Про це розповіли експерти ресурсу "Наша сексологія".

Для підтвердження цієї гіпотези було обстежено 1150 пацієнтів, що палять, з еректильною дисфункцією.

За результатами даних досліджень було виявлено, що:

Куріння викликає спазми судин, які ускладнюють приплив крові до статевого члена та зменшують силу ерекції.

Відбувається зниження кількості тестостерону, що виробляється організмом. Це призводить до зниження лібідо, погіршення рівня сексуальної активності.

Сперматозоїди стають менш активними, через що ймовірність зачати дитину знижується. На додаток до цього, сімʼяна рідина курця має нижчу якість. Через це народжені діти можуть мати патології як зовнішні, і внутрішніх органів.

Чи можна все виправити?

Важливо відзначити, що через деякий час рівні гормонів прийшли в норму після припинення піддослідними куріння.

Але у курців спостерігалася підвищена тривога, вони були незадоволені своїм способом життя.