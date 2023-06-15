Як відкрити картку "еВідновлення" та отримати на ремонт житла до 200 тисяч гривень: інструкція

В умовах військових дій через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни українці стикаються з ситуаціями, коли їхнє житло пошкоджене. У такій ситуації, щоб отримати кошти на ремонт, можна відкрити картку "еВідновлення".

Що це за карта та як її можна оформити – читайте у матеріалі нижче.

Хто може отримати допомогу на ремонт

Українці, у яких житло було пошкоджено внаслідок війни, можуть отримати державну допомогу на відновлення чи ремонт.

Хто може отримати:

Житло було пошкоджено через бойові дії після 24 лютого 2022 року

Житло розміщене на неокупованій території

Житло підлягає відновленню

Житло не було відремонтовано самостійно (якщо власник не зробив ремонт за власний кошт)

Кошти виділяються для ремонту: приватних будинків, квартир, житлових приміщень

Для цього потрібно повідомити про пошкодження нерухомості в Дії (додаток або портал). Наступний крок - подати заяву на допомогу та відкрити спеціальну банківську картку "єВідновлення", на яку перераховуватимуться кошти на ремонт.

Як відкрити картку

Виберіть банк:

ПриватБанк

Монобанк

ПУМБ

Абанк

Sense Bank

Райффайзен Банк

Спортбанк

Izibank

1. Завантажте додаток банку та відкрийте у додатку спеціальну картку "єВідновлення".

2. Подайте заявку про надання допомоги через "Дію".

3. Дочекайтеся дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна та встановлення суми допомоги.

4. Дочекайтеся "Дії" оповіщення про винесення рішення комісії.

5. Отримайте кошти на картку "еВідновлення".

Як працює карта

Коштами, які надійдуть на ваш рахунок, можна розрахуватися лише за будівельні матеріали чи послуги бізнес-партнерів програми "еВідновлення". Послуги чи товари мають бути оформлені у продавця, чий МСС-код затверджений Кабміном (1520, 5211, 5231)

Переказувати ці кошти на інші рахунки та карти, знімати готівку, оплачувати за реквізитами або поповнювати цю картку буде неможливо.

Важливо! Після отримання коштів на ремонт житла їх потрібно буде витратити протягом 12 місяців. Інакше ці кошти повернутися до державного бюджету.

Розмір суми обчислюється індивідуально, виходячи з рішення комісії. Сума не може перевищувати 200 тисяч гривень за об'єкт.

Додаткову інформацію про програму "еВідновлення" можна почитати ось тут.