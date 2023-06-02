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Українські сім'ї з дітьми можуть отримати 14 тисяч гривень на відпочинок: як це зробити

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Україна, П'ятниця 02 червня 2023 14:23
Українські сім'ї з дітьми можуть отримати 14 тисяч гривень на відпочинок: як це зробити Як отримати фінансову допомогу на відпочинок (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Українські сім'ї з дітьми можуть отримати гроші на відпочинок цього літа. При цьому батьки зможуть самостійно обрати, куди поїхати з дітьми.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Хто отримає допомогу

Кошти на оздоровлення може отримати один з батьків або особа, яка його/її замінює, а сама дитина виховується в малозабезпеченій сім'ї.

При цьому дитина повинна належати до однієї з категрій:

  • дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування);
  • дитина з багатодітної сім'ї.

Державна підтримка передбачена для дітей зазначених категорій, які проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації, перебувають у зоні активних бойових дій або перебувають на кордоні з РФ.

До них належать Дніпровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська області.

Обов'язковою умовою є реєстрація дитини на одній із зазначених територій.

Українські сім'ї з дітьми можуть отримати 14 тисяч гривень на відпочинок: як це зробити

Як оформити виплати

Зробити це можна через мобільний застосунок держпослуг "Дія". Батькам, які мають право на таку допомогу, надсилатимуть повідомлення про це.

Після цього потрібно оформити спеціальні картки для зарахування коштів у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для дітей віком 6-18 років. Йдеться про суму 14 000 гривень.

Куди можна поїхати в Україні

Гроші можна використати на покупку путівки на оздоровлення чи відпочинок на заході України у:

  • Львівській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Закарпатській області;
  • Чернівецькій області;
  • Тернопільській області.

Раніше ми розповідали про нову гуманітарну допомогу, яка доступна українцям.

Читайте також, як вибрати найкращий дитячий табір для своєї малечі.

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