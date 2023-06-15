Как открыть карту "еВідновлення" и получить на ремонт жилья до 200 тысяч гривен: инструкция
В условиях военных действий из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну, украинцы сталкиваются с ситуациями, когда их жилье повреждено. В такой ситуации, чтобы получить средства на ремонт, можно открыть карту "еВідновлення".
Что это за карта и как ее можно оформить - читайте в материале ниже.
Кто может получить помощь на ремонт
Украинцы, у которых жилье было повреждено в результате войны, могут получить государственную помощь на восстановление или ремонт.
Кто может получить:
- Жилье было повреждено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года
- Жилье размещено на неоккупированной территории
- Жилье подлежит восстановлению
- Жилье не было отремонтировано самостоятельно (если владелец не сделал ремонт за собственные средства)
- Средства выделяются для ремонта: частных домов, квартир, жилых помещений
Для этого нужно сообщить о повреждении недвижимости в "Дії"(приложение или портал). Следующий шаг - подать заявление на помощь и открыть специальную банковскую карту "еВідновлення", на которую будут перечисляться средства на ремонт.
Как открыть карту
Выберите банк:
- ПриватБанк
- Монобанк
- ПУМБ
- Абанк
- Sense Bank
- Райффайзен Банк
- Спортбанк
- Izibank
1. Загрузите приложение банка и откройте в приложении специальную карту "еВідновлення".
2. Подайте заявку о получении помощи через "Дію".
3. Дождитесь звонка комиссии местной власти для осмотра имущества и установления суммы помощи.
4. Дождитесь в "Дії" оповещения о вынесении решения комиссии.
5. Получите средства на карту "еВідновлення".
Как работает карта
Средствами, которые поступят на ваш счет, можно рассчитаться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров программы "еВідновлення". Услуги или товары должны быть оформлены у продавца, чей МСС-код утвержен Кабмином (1520, 5211, 5231)
Переводить эти средства на другие счета и карты, снимать наличные, оплачивать по реквизитам или пополнять эту карту - будет нельзя.
Важно! После получения средств на ремонт жилья, их нужно будет потратить в течение 12 месяцев. Иначе эти средства вернуться в государственный бюджет.
Размер суммы вычисляется индивидуально, на основании решения комиссии. Сумма не может превышать 200 тысяч гривен за один объект.
Дополнительную информацию о программе "еВідновлення" можно почитать вот тут.
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