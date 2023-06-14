Продуктові набори роздають не тільки переселенцям. Де і як отримати допомогу

Деякі категорії українців, що проживають у Миколаєві, можуть отримати допомогу у вигляді продуктових наборів. Для цього потрібно залишити волонтерам заявку із персональними даними.

Фонд "Щедрик" перевірить надану інформацію заявника і тоді повідомить, про можливість отримання допомоги. Громадянин має самостійно прийти у пункт видачі по продуктовий набір. Видача відбувається лише у Миколаєві, доставки по місту та області - нема.

Людям, що потрапляють у згадані категорії, для отримання допомоги потрібно заповнити анкету за посиланням.

Вони передбачені для:

Українці, які належать до наступних категорій, можуть отримати продуктові набори безкоштовно.

Раніше ми розповідали про те, де українці можуть отримати безкоштовно одяг, продукти та ліки.

Нещодавно ми ділились порадами, як отримати продуктові набори від благодійного фонду "Разом за життя".