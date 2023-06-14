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Продуктові набори роздають не тільки переселенцям. Де і як отримати допомогу

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Миколаїв, Середа 14 червня 2023 11:28
Продуктові набори роздають не тільки переселенцям. Де і як отримати допомогу Як отримати продуктові набори (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Деякі категорії українців, що проживають у Миколаєві, можуть отримати допомогу у вигляді продуктових наборів. Для цього потрібно залишити волонтерам заявку із персональними даними.

Допомогу надає благодійний фонд "Щедрик" у партнерстві із громадською організацією "Тарілка".

Хто може отримати продуктові набори

Українці, які належать до наступних категорій, можуть отримати продуктові набори безкоштовно.

Вони передбачені для:

  • пенсіонерів 75+
  • осіб з інвалідністю 1, 2, 3 групи
  • багатодітних сімей (діти віком від 3 до 18 років)
  • самотніх батьків, які виховують неповнолітніх дітей
  • переселенців
  • людей із хронічними хворобами (повинні бути відповідні документи)
  • малозабезпечених осіб (підтвердження довідкою)
  • сімей загиблих

Як отримати допомогу

Людям, що потрапляють у згадані категорії, для отримання допомоги потрібно заповнити анкету за посиланням.

Необхідно вказати наступні дані:

  • електронну пошту
  • ПІБ
  • індивідуальний податковий номер (РНОКВП)
  • номер телефону
  • адреса проживання
  • номер паспорта або ID картки
  • вказати, до якої категорії належите (переселенці, багатодітна сім’я тощо)
  • дата народження заявника
  • чи отримували за останні 30 днів допомогу від інших організації
  • у якій точці вам буде зручно забрати допомогу.

Фонд "Щедрик" перевірить надану інформацію заявника і тоді повідомить, про можливість отримання допомоги. Громадянин має самостійно прийти у пункт видачі по продуктовий набір. Видача відбувається лише у Миколаєві, доставки по місту та області - нема.

Раніше ми розповідали про те, де українці можуть отримати безкоштовно одяг, продукти та ліки.

Нещодавно ми ділились порадами, як отримати продуктові набори від благодійного фонду "Разом за життя".

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Миколаїв