Як відбувається НМТ 2023: повна процедура проходження тесту

Допуск до екзаменаційного центру

Для того, щоб учасника НМТ допустили до тимчасового екзаменаційного центру, він повинен пред'явити паспортний документ і сертифікат, який необхідно роздрукувати з інформаційної сторінки заздалегідь.

Крім того, необхідно мати запрошення. Його можна не друкувати, а представити в онлайн-форматі.

На саме тестування всі учасники можуть взяти із собою прозору пляшку з водою, ручку будь-якого кольору для роботи з чернеткою.

Вхід до аудиторії

На вході до аудиторії всіх учасників буде зустрічати українськомовний спеціаліст, який перевірить документи та повідомить номер аудиторії, де буде проходити тестування.

Списки з прізвищами та розподілом за аудиторіями, якщо їх буде декілька, будуть вивішені на вході до центру.

Учасник НМТ за вказівниками повинен пройти до вказаної аудиторії, де йому вкажуть місце за комп'ютером.

Процедура проходження НМТ 2023 (фото: Getty Images)

Інструктаж

Перед початком тестування протягом 5-7 хвилин інструктор проведе інструктаж, як проходитиме оцінювання та на що слід звернути увагу учаснику іспиту.

Під час тестування не можна користуватись мобільними телефонами, навушниками та іншими засобами зв'язку та технічними засобами. Про це абітурієнтам також нагадають. Усі ці речі учасник тестування може залишити в спеціальному місці.

Інструктор попередить, що учасник не може відкривати інші браузерні вікна, окрім того, де відбувається тестування.

У разі порушення будь-якої з цих або інших вимог тестування для цього учасника буде припинено, і він не отримає результат НМТ.

Початок роботи над тестом

По завершенню інструктажу кожен учасник отримає логін і пароль для входу в систему.

Увійшовши в систему, учасники тестування мають прочитати на екрані монітора правила проходження тесту. Після цього можна розпочати виконання завдань тесту.

Відлік часу починається з моменту, коли учасник увійшов до системи та ознайомився з правилами проходження тесту. Відлік буде постійно перед очима учасника тестування у тестовому вікні.

Якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, відлік зупиниться, а час тестування не зменшиться.

Робота з тестом НМТ

Під час роботи з тестовими завданнями кожного предметного блоку учасник має позначати відповідь, яка, на його думку, є правильною, та зберігати свою відповідь.

Учасники тестування можуть виконувати завдання предметних блоків у будь-якому порядку, мають право пропускати завдання і повертатись до їх виконання у межах тестового часу.

У процесі виконання завдань кожен учасник тестування має право використовувати чернетку.

У тестовій системі будуть доступні додаткові довідкові матеріали з математики, хімії та фізики, якими учасники тестування зможуть вільно користуватися.

Процедура проходження НМТ 2023 (фото: Getty Images)

Завершення тестування

Після того як учасник виконав усі завдання, необхідно натиснути кнопку "Завершити тестування".

Якщо учасник пропустив якісь завдання або не зберіг правильну відповідь, система видасть повідомлення про це. Тоді варто повернутись до цих завдань та обрати відповіді.

Якщо всі відповіді збережені, система повторно запитає, чи дійсно учасник хоче завершити тестування. Учасник має підтвердити свій намір, натиснувши "Так".

Отримання результатів НМТ

Одразу після підтвердження наміру завершити тестування учасник отримає на екрані результат з кожного з предметних блоків. Результат буде поданий у вигляді тестових балів, які набрав учасник НМТ з кожного предмета.

Результати для вступу до закладів вищої освіти за шкалою 100-200 балів кожен учасник основної сесії НМТ отримає до 28 червня у своєму електронному кабінеті.

Вихід з аудиторії

Після того, як учасник отримав свої результати у тестових балах, він має підійти до інструктора та повідомити про завершення тестування.

Потім він повинен поставити підпис у відповідному протоколі, і лише після цього забрати речі й залишити аудиторію.