Все дуже серйозно: що загрожує учасникам НМТ за списування та обман

В Україні активно триває підготовка до національного мультипредметного тесту. Зокрема, під час тестування дехто захоче спробувати списати, але робити цього точно не варто.

Що буде за списування

Загалом учнів закликають бути чесними та не шукати шляхів обману. Все тому, що це може мати надто велику ціну.

За словами Вакуленко, при складанні НМТ учні не матимуть можливості використати платформу тестування для пошуку відповідей в інтернеті, або з іншою неналежною метою.

Також учасники не матимуть можливість відкрити додаткове вікно браузера, копіювати тестові форми або проводити інші недоброчесні дії.

"Цього року робити це буде неможливо. Якщо вступник намагатиметься робити щось подібне це буде виявлено інструктором і учаснику буде відмовлено у подальшій роботі з тестом", - сказала вона.

В результаті тест учня, який буде намагатися скласти іспит нечесно, буде анульовано. Відповідно, використати результати тесту під час вступної кампанії буде неможливо.

Коли відбудеться тестування

Запрошення учасники отримають 25-26 травня через свій персональний кабінет учасника тестування.

Результати НМТ учасники тестування дізнаються до 28 червня у своєму персональному кабінеті.

Основна сесія відбудеться у червні, додаткова - у червні - липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Загалом, на складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.