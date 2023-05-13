Місяць до НМТ: що потрібно зробити в цей час, що скласти тест на максимум

5 червня розпочнеться основна сесія здачі Національного мультипредметного тесту (НМТ), тому в абітурієнтів залишилося менш як місяць для того, щоб повторити все вивчене та відточити свої навички розв'язування завдань. Останній місяць є найважливішим у всьому процесі підготовки, тому йому варто приділити найбільше уваги.

Що обов'язково потрібно зробити в цей період, у коментарі Styler розповів переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 та викладач української мови Артур Пройдаков.

На що звернути увагу в останній місяць підготовки

Вивчити структуру тестів

Так учню буде легше орієнтуватися в ньому та розставляти пріоритети. Крім того, варто приблизно запам'ятати, скільки балів можна заробити за конкретне завдання.

"Це вже ні для кого не загадка, можна подивитися демонстраційні варіанти на сайті УЦОЯО, скільки завдань буде. Щоб люди йшли та точно знали, де скільки завдань, де скільки балів вони можуть заробити", - каже педагог.

Систематично повторювати

Оскільки учні здають три предмети відразу, то повинні рівномірно розподілити свої сили або якомусь віддати пріоритет. Наприклад, сьогодні повторити тему з математики, завтра - з української мови, потім - третій предмет, який обрали для себе.

Останній місяць підготовки до НМТ потрібно присвятити повторенню (фото: Getty Images)

Знайдіть свої слабкі місця

Вчитель пояснює, що не потрібно повторювати весь вивчений матеріал. Насамперед варто простежити, які тести даються вам найскладніше та звернути увагу саме на них. Доведіть їхнє виконання до автомата, щоб на тестуванні не відчувати проблем.

Використовуйте різні джерела інформації

Не варто покладатися лише на одне джерело знань, адже вчителі - це живі люди, які можуть щось забути, пропустити або знесилитися. Тому дивіться навчальні відео, читайте підручники, відвідуйте репетитора за потреби. При цьому не нехтуйте й шкільними заняттями.

Проходьте максимально багато тестів

"Є у вільному доступі тести минулих років. Я б радив абітурієнтам звертати увагу саме на них, максимально їх виконувати. Таким чином ви сформуєте навичку розв’язання саме тестових завдань та звикнете саме до такої форми", - розповідає експерт.

Він додає, що при цьому виховуйте в собі навичку правильно читати завдання. Адже великий відсоток помилок як на ЗНО, так і на НМТ у тому, що учні неуважно прочитали завдання та обрали неправильну відповідь.

Важливо робити багато практичних завдань, щоб, так би мовити "набити руку" (фото: Getty Images)

Спробуйте змінити своє ставлення до тестування

Те, як ви ставитеся до тесту, може напряму впливати на його результат. Звісно, наполегливість і відповідальність дають свій результат. Проте не потрібно ставити складання НМТ вище інших своїх потреб і вище життя загалом. Сприймайте іспит як чергову контрольну роботу.

Чи можливо підготуватися до НМТ за місяць

Артур Пройдаков вважає, що якщо учень стабільно вчився протягом 11 років і не має значних прогалин у знаннях, то йому цілком вдасться підготуватися до тестування за місяць.

Однак не варто забувати, що абітурієнти складають іспит із трьох предметів. Тому готуватися за місяць відразу з усіх них може бути занадто складно.

Крім того, педагог додає, що навряд чи цьогоріч на НМТ завдання будуть дуже складними.

"По-перше, для НМТ не потрібно вивчати всю програму. До того ж ми приблизно розуміємо, що від нас будуть вимагати на НМТ, спираючись на тести попередніх років. Я навряд чи думаю, що нам будуть ставити дуже складні завдання через значні освітні втрати. Основна шкільна програма буде", - припусти він.