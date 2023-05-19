Как проходит НМТ 2023: полная процедура прохождения теста

Допуск в экзаменационный центр

Для того чтобы участник НМТ был допущен во временный экзаменационный центр, он должен предъявить паспортный документ и сертификат, который необходимо распечатать с информационной страницы заранее.

Кроме того, необходимо иметь приглашение. Его можно не печатать, а представить в онлайн-формате.

На самое тестирование все участники могут взять с собой прозрачную бутылку с водой, ручку любого цвета для работы с черновиком.

Вход в аудиторию

На входе в аудиторию всех участников будет встречать украиноязычный специалист, который проверит документы и сообщит номер аудитории, где будет проходить тестирование.

Списки с фамилиями и распределением по аудиториям, если их будет несколько, будут вывешены на входе в центр.

Участник НМТ по указателям должен пройти в указанную аудиторию, где ему укажут место за компьютером.

Процедура прохождения НМТ 2023 (фото: Getty Images)

Инструктаж

Перед началом тестирования в течение 5-7 минут инструктор проведет инструктаж, как будет оцениваться и на что следует обратить внимание участнику экзамена.

Во время тестирования нельзя использовать мобильные телефоны, наушники и другие средства связи и технические средства. Об этом абитуриентам также напомнят. Все эти вещи участник тестирования может оставить в специальном месте.

Инструктор предупредит, что участник не может открывать другие браузерные окна, кроме того, где происходит тестирование.

В случае нарушения любого из этих или других требований тестирования для этого участник будет прекращен, и он не получит результат НМТ.

Начало работы над тестом

После завершения инструктажа каждый участник получит логин и пароль для входа в систему.

Войдя в систему, участники тестирования должны прочесть на экране монитора правила прохождения теста. После этого можно приступить к выполнению заданий теста.

Отсчет времени начинается с момента, когда участник вошел в систему и ознакомился с правилами тестирования. Отсчет будет постоянно перед глазами участника тестирования в окне.

Если раздастся сигнал воздушной тревоги, отсчет остановится, а время тестирования не уменьшится.

Работа с тестом НМТ

При работе с тестовыми заданиями каждого предметного блока участник должен обозначать ответ, который, по его мнению, правильный, и сохранять свой ответ.

Участники тестирования могут выполнять задания предметных блоков в любом порядке, имеют право пропускать задания и возвращаться к их выполнению в пределах тестового времени.

В процессе выполнения заданий каждый участник тестирования имеет право использовать черновик.

В тестовой системе будут доступны дополнительные справочные материалы математики, химии и физики, которыми участники тестирования смогут свободно пользоваться.

Процедура прохождения НМТ 2023 (фото: Getty Images)

Завершение тестирование

После того как участник выполнил все задания, необходимо нажать кнопку "Завершить тестирование".

Если участник пропустил какие-либо задания или не сохранил правильный ответ, то система выдаст сообщение об этом. Тогда следует вернуться к этим задачам и выбрать ответы.

Если все ответы сохранены, система повторно спросит, действительно ли участник хочет завершить тестирование. Участник должен подтвердить свое намерение, нажав "Да".

Получение результатов НМТ

После подтверждения намерения завершить тестирование участник получит на экране результат из каждого из предметных блоков. Результат будет представлен в виде тестовых баллов, которые набрал участник НМТ по каждому предмету.

Результаты для поступления в высшие образования по шкале 100-200 баллов каждый участник основной сессии НМТ получит до 28 июня в своем электронном кабинете.

Выход из аудитории

После того как участник получил свои результаты в тестовых баллах, он должен подойти к инструктору и сообщить о завершении тестирования.

Затем он должен поставить подпись в соответствующем протоколе и только после этого забрать вещи и покинуть аудиторию.