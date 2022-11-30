Як вибрати зубний ополіскувач правильно: зверніть увагу на склад
Для правильного догляду за зубами часом недостатньо хорошої зубної щітки та пасти. І стоматологи рекомендують використовувати зубний ополіскувач. На ринку зараз таких ополіскувачів досить багато й у всіх абсолютно різні призначення.
Як правильно обирати зубний ополіскувач, розповіла лікарка Марія Вороненко.
Дії такого ополіскувача відрізняються залежно від того, які активні речовини входять до його складу.
На відварі трав
При використанні ополіскувачів з екстрактом сосни та відваром трав з шавлією, результат впливу на бактерії мало чим відрізнятиметься від використання звичайної води.
Ополіскувач з ромашкою покаже трохи найкращий результат. Але найоптимальніший варіант – засоби з ефірними оліями.
З цетилпіридинію хлоридом
Засоби із вмістом 0,05% цетилпіридинію хлорид використовують для боротьби із запаленням ясен та зменшення зубного нальоту.
Однак такі засоби показують менше ефективності, ніж ополіскувачі з ефірними оліями. Останні справляються зі зменшенням зубного нальоту та допомагають зняти запалення ясен.
З хлоргексидином
Такі ополіскувачі мають антисептичну дію. Але застосовувати їх рекомендується не більше 2 тижнів поспіль, тому що такий засіб суттєво порушує баланс мікрофлори у ротовій порожнині.
З ефірними оліями
Вважається, що такий вид ополіскувача найкраще підходить для щоденного застосування. Ефірні олії не пригнічують росту нормальної мікрофлори в ротовій порожнині, при цьому допомагають знищити більшість шкідливих бактерій.
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