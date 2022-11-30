Как выбрать зубной ополаскиватель правильно: обратите внимание на состав

Для правильно ухода за зубами порой недостаточно хорошей зубной щетки и пасты. И стоматологи рекомендуют использовать зубной ополаскиватель. На рынке сейчас таких ополаскивателей довольно много и у всех совершенно разные цели.

Действия такого ополаскивателя отличаются в зависимости от того, какие активные вещества входят в его состав.

На отваре трав

При использовании ополаскивателей с экстрактом сосны и отваром трав с шалфеем, результат влияния на бактерии будет мало чем отличаться от использования обычной воды.

Ополаскиватель с ромашкой покажет немного лучший результат. Но самый оптимальный вариант - средства с эфирными маслами.

С цетилпиридиния хлоридом

Средства с содержанием 0,05% цетилпиридиния хлорид используют для борьбы с воспалением десен и уменьшения зубного налета.

Однако такие средства показывают меньше эффективности, чем ополаскиватели с эфирными маслами. Последние справляются с уменьшением зубного налета и помогают снять воспаление десен.

С хлоргексидином

У таких ополаскивателей есть антисептическое действие. Но применять их рекомендуется не более 2 недель подряд, так как такое средство существенно нарушает баланс микрофлоры в ротовой полости.

С эфирными маслами

Считается, что такой вид ополаскивателя лучше всего подходит для ежедневного применения. Эфирные масла не угнетают рост нормальной микрофлоры в полости рта, при этом помогают уничтожить большинство вредных бактерий.