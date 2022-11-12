Чи потрібно змивати пасту після чищення зубів: стоматолог здивувала відповіддю

З дитинства усі звикли, що після чищення зубів, рот потрібно обов'язково прополоскати водою, щоб змити пасту. Як виявилось, цього робити не можна, адже можна тільки зашкодити зубам.

Про це пише стоматолог та блогер Уляна Нищій в Instagram .

За словами лікаря, коли людина після чищення зубів споліскує рот водою, то тим самим змиває корисний та захисний шар з фторидів, який залишила зубна паста.

Зокрема, щоб профілактична дія фтору у пасті подіяла, треба, щоб вона на зубах була триваліший час.

"А враховуючи, що люди в середньому чистять зуби 45-50 секунд, а не потрібних - 2-3 хв, і одразу ж змивають пасту, то цього недостатньо для профілактики та захисту зубів", - йдеться у повідомленні.

Тому не потрібно одразу полоскати рот водою. Також необхідно, щоб паста не містила у складі лаурилсульфат натрію (SLS) та парабени, адже вони викликають подразнення, печіння та сухість слизової. Саме тому такі пасти хочеться одразу змити.

"Дивіться на склад зубної пасти, щоб була безпечною і достатньо буде просто сплюнути залишки пасти і дати їй виконувати свій обов’язок", - каже стоматолог.

Як вибрати зубну пасту

При виборі зубної пасти завжди потрібно дивитись на склад. Зокрема, важливо:

не читати крикливі фрази маркетологів, що від їхньої пасти виростуть нові здорові зуби;

не вірити в міфи;

в дитячих пастах вікові обмеження не є показовими;

не потрібно довіряти людям, які не розуміються в цих питаннях.

Лікар каже, що у пасті мають бути активні компоненти: фтор, кальцій, ксилітол, ізомальт та дозволений рівень RDA.

До того ж не має бути сульфатів (SLS, SLES), парабенів та антисептиків.