Як вибрати штани, які будуть ідеально "сидіти": варіанти для кожного типу фігури

Штани стали незамінним елементом жіночого гардероба. Існує безліч різноманітних фасонів, що дозволяють вибрати найбільш підходящий варіант для певної фігури. Важливо лише знати, як грамотно вибрати ті самі ідеальні штани.

Про це повідомляє 5-Minute Crafts .

Перевернутий трикутник

Відмінними рисами цього типу фігури є широкі квадратні плечі, менші стегна та відсутність чіткого розмежування між талією та стегнами.

Людям з таким типом фігури варто уникати вузьких штанів. Щоб збалансувати верхню та нижню частини тіла, спробуйте більш вільні штани. Широкі брюки або палаццо - хороший вибір.

Водночас вибирайте щось мінімальне для верхньої частини образу.

Тип фігури - перевернутий трикутник (фото: 5minutecrafts)

Пісочний годинник

У такого типу фігури верх і низ мають однаковий розмір. Експерти радять уникати спортивних штанів.

Виберіть краще штани з завищеною талією, які будуть облягати бедра. Підберіть вузький або вільний топ на свій смак, щоб доповнити образ.

Пісочний годинник (фото: 5minutecrafts)

Груша

Грушоподібна форма тіла означає, що у людини виражена талія, ширші стегна і вузькі плечі. Уникайте штанів з великими кишенями та візерунками.

Вузькі брюки та моделі з низькою посадкою підкреслять широкі стегна та зроблять їх ще більшими.

Краще обрати штани "Кльош" з високою посадкою.

Тип фігури - груша (фото: 5minutecrafts)

Прямокутник

Цей тип фігури можна впізнати за однаковим розміром бюста та стегон, прямими стегнами та відсутністю виразності талії.

Необхідно уникати штанів прямого крою. Відмінним вибором стануть штани з низькою або середньою посадкою. Спробуйте також додати трохи об’єму і привернути увагу до стегон, вибравши штани з великими кишенями.

Прямокутник (фото: 5minutecrafts)

Яблуко

Такий тип фігури має вузькі стегна, повноту в області живота і широку спину. Дуже звужені штани з високою талією не підходять для такого типу.

Краще обирати штани із середньою посадкою і широкими штанинами. Візуально позбутися від зайвого об’єму допоможуть штани з застібкою збоку.

Тип фігури - яблуко (фото: 5minutecrafts)