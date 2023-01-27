Как выбрать брюки, которые будут идеально "сидеть": варианты для каждого типа фигуры

Брюки стали незаменимым элементом женского гардероба. Существует множество разных фасонов, позволяющих выбрать наиболее подходящий вариант для определенной фигуры. Важно лишь знать, как грамотно выбрать те же идеальные штаны.

Об этом сообщает 5-Minute Crafts .

Перевернутый треугольник

Отличительными чертами этого типа фигуры являются широкие квадратные плечи, меньшие бедра и отсутствие четкого разграничения между талией и бедрами.

Людям с таким типом фигуры следует избегать узких штанов. Чтобы сбалансировать верхнюю и нижнюю части тела, попробуйте свободные штаны. Широкие брюки или палаццо - хороший выбор.

В то же время выбирайте что-нибудь минимальное для верхней части образа.

Тип фигуры - перевернутый треугольник (фото: 5minutecrafts)

Песочные часы

У такого типа фигуры верх и низ имеют одинаковый размер. Эксперты советуют избегать спортивных штанов.

Выберите лучшее брюки с завышенной талией, которые будут облегать бедра. Подберите узкий или свободный топ по своему вкусу, чтобы дополнить образ.

Песочные часы (фото: 5minutecrafts)

Груша

Грушевидная форма тела означает, что у человека выражена талия, более широкие бедра и узкие плечи. Избегайте брюк с большими карманами и узорами.

Узкие брюки и модели с низкой посадкой подчеркнут широкие бедра и сделают их еще больше.

Лучше выбрать штаны "Клеш" с высокой посадкой.

Тип фигуры - груша (фото: 5minutecrafts)

Прямоугольник

Этот тип фигуры можно узнать по одинаковому размеру бюста и бедер, прямым бедрам и отсутствию выраженности талии.

Необходимо избегать брюк прямого кроя. Отличным выбором станут брюки с низкой или средней посадкой. Попробуйте также добавить немного объема и привлечь внимание к бедрам, выбрав брюки с большими карманами.

Прямоугольник (фото: 5minutecrafts)

Яблоко

Такой тип фигуры имеет узкие бедра, полноту в области живота и широкую спину. Очень зауженные брюки с высокой талией не подходят для такого типа.

Лучше выбирать штаны со средней посадкой и широкими штанинами. Зрительно избавиться от лишнего объема помогут штаны с застежкой сбоку.

Тип фигуры - яблоко (фото: 5minutecrafts)