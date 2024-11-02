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Як вибрати пуховик на зиму: стилістка розповіла про тренди та дала слушні поради

Варіанти модних пуховиків на зиму-2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Взимку верхній одяг має бути не лише модним, а й захищати від холоду, вітру, снігу та дощу. Тому багато хто обирає практичні пуховики.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, які пуховики зараз у тренді та на що звернути увагу при виборі.

Пуховик - це стьобаний верхній одяг, утеплений качиним або гусячим пір'ям. Повітряні кишені, що утворені основною масою пір'я, дозволяють утримувати всередині тепле повітря.

Однак на сьогоднішній день пуховиком називають будь-яку куртку, при цьому всередині можуть бути як натуральні наповнювачі (пух і перо), так і синтетичні (ватин, синтепон, холофайбер, ізософт тощо).

Це практичний і модний верхній одяг, з яким можна носити джинси, штани, спідниці та сукні. А також поєднувати з різноманітним взуттям - як на підборах, так і на низькому ходу.

Як вибрати пуховик

Довжина

Найкраще звернути увагу на модель або до середини стегна, щоб куртка повністю прикривала стегна, або довжину максі до середини литки. Стиліст зазначила, що категорично не радить пуховики по коліна.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Об'єм

Між людиною і пуховиком має бути простір, який дорівнює кулаку. Це необхідно, щоб була можливість одягнути светр або сорочку та жилетку.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Простібка

Дрібні стібки візуально збільшують обсяги та додають "дешевизни" пуховику. Якщо говоримо про простьобаний варіант, тут те саме - візерунок повинен бути об'ємним, а не дрібним.

Внутрішній матеріал

Стилістка зазначила, що пуховик не повинен бути тонким, але й водночас внутрішній матеріал не повинен бути надто масивним та випирати.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Хутро

Верхній одяг з такою об'ємною деталлю колись мав шалений попит і був бажаною річчю в гардеробі. Однак у 2024 році ситуація змінилася і на зміну хутряним вставкам прийшли лаконічність та мінімалізм. Тому верхній одяг точно має бути без нього.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Фурнітура

За словами Шевченко, фурнітура має бути або прихованою, або в тон до пуховика. Блискуча металева фурнітура виглядатиме дешево, як і сама куртка.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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