З чим носити денім: 5 трендів джинсової моди на зиму 2024-2025

У гардеробі кожної модниці можна знайти одну або декілька пар джинсів, джинсову спідницю, сорочку або куртку. Це одяг, який підійде як для створення повсякденних образів, так і для офісних буднів або важливих заходів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які моделі джинсів та джинсових курток будуть у трендах взимку 2024-2025.

Джинси Barrel Leg

Така модель вперше з'явилася на модному ринку в середині XX століття і швидко набула популярності. Їхньою відмінністю є висока посадка на талії і звужений донизу крій, що створює ефект "бочки" - звідси і пішла назва "barrel". Інша назва цієї моделі - джинси-"підкови".

Цей фасон тільки почав набирати популярність у 2024 році, і він буде на піку актуальності у 2025 році. Крім того, він дуже вигідно підкреслює фігуру.

Джинси-"підкови" (фото: instagram.com/erin.foley__, instagram.com/lucky_girl_h)

Екстремально довгі джинси

Така модель штанів відрізняється екстремальною довжиною до підлоги і великою шириною штанин, які буквально волочаться вулицею під час ходьби. Помітною особливістю і те, що вони " збиваються " на щиколотці - через навмисно завищений крій. Таку модель ще називають puddle pants, тобто джинси-"калюжі".

Джинси з дуже довгими штанинами (фото: instagram.com/marina_torres, instagram.com/howrosdoesit)

Оригінальні джинсові куртки

У трендах зими - оригінальні джинсові куртки. Це може бути модель без традиційного коміра, подовжена куртка з поясом або різним декором, тренч з деніму, куртка з баскою.

Також на піку популярності джинсівка-бомбер. Це фасон куртки без коміра, з резинками внизу та на рукавах. Взимку її можна носити як додатковий шар одягу.

Варіант із курткою-бомбером (фото: instagram.com/pamila_muzaffar)

Вузькі прямі джинси

На зміну джинсам кльош, які подобаютсья багатьом модницям, знову прийшли вузькі прямі моделі. Такі штани практично повністю обтягують ногу по всій довжині, показуючи у подробицях усі вигини. Відповідно, цей фасон підходить тільки модницям з більш-менш пропорційною фігурою та довгими ногами, оскільки такі штани підкреслюють не тільки всі переваги, але й недоліки.

Вузькі джинси (фото: instagram.com/laura.byrnes, instagram.com/fashion_jackson)

Джинси світлих відтінків

На піку популярності у 2024 році були сірі джинси, а у 2025 на зміну їм прийдуть білі та молочні. Їх також називають кольору кокосового молока, вершкового масла або екрю.

Зазначимо, що такий відтінок багато хто називає весняно-літнім. Однак багато блогерів вже розвінчали цей міф - вони сміливо демонструють, що такі джинси можна носити і в холодну пору року.

Білі джинси (фото: instagram.com/laura.byrnes, instagram.com/fashion_jackson)