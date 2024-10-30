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Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Середа 30 жовтня 2024 07:15
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Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року Трендові образи на зиму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У зимовому гардеробі кожної дівчини має бути кілька варіантів верхнього одягу, які можна носити в залежності від настрою, погодних умов та вибраних луків. І якщо у вашому гардеробі вже є пальто найбільш трендового відтінку, візьміть собі на замітку, чим ще доповнити образи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які речі будуть у тренді взимку та як їх поєднувати.

Пальто кольору верблюжої вовни + трикотажна мінісукня + чоботи вище коліна

Восени та взимку можна урізноманітнити свої образи теплою трикотажною сукнею. Доповніть її щільними колготками та високими чоботами з вузьким носком, а зверху накиньте бежеве пальто. Завершити образ можна стильною сумкою та аксесуарами.

Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Лук із пальто (фото: instagram.com/dawn.tan)

Джемпер + біла сорочка + шкіряні штани

Для стильного чорно-білого образу знадобиться базова біла сорочка, чорний джемпер та шкіряні штани. Доповніть лук ботильйонами або грубими черевиками, а зверху накиньте пуховик або стьобану куртку.

Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Варіант із шкіряними брюками (фото: instagram.com/ada_oguntodu)

В'язана сукня + пояс + чоботи на плоскій підошві

Навіть звичайнісінький образ із трикотажною сукнею можна урізноманітнити тонким шкіряним поясом. Плюс у такий спосіб ви підкреслите лінію талії. Доповніть образ взуттям на низькому ходу, сумкою-шопером та масивними кліпсами, а зверху накиньте куртку або вкорочене пальто.

Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Трикотажне плаття (фото: instagram.com/isabellecoheen)

Короткий пуховик + джинси + ботильйони

Ще один приклад вдалого образу на осінь: джинси прямого крою, гольф-водолазка та вкорочений пуховик. Доповнять лук ботильйони на невеликому підборі та містка сумка.

Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Пуховик (фото: instagram.com/smythsisters)

Пальто + толстовка + джинси

Для теплого осіннього чи зимового дня пригляньте блакитні джинси, теплий светр або толстовку та довге сіре пальто. Доповнити лук можна сумкою-саквояжем та кедами або утепленими кросівками.

Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Образ із пальто та джинсами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Куртка "тедді" + спідниця пліссе + грубі черевики

Ще один варіант луку - з трендовою курткою "тедді" з овчини. Доповніть її щільними колготками, міні-спідницею і черевиками на тракторній підошві, а також сумкою-авоською.

Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Образ із короткою спідницею (фото: instagram.com/eggcanvas)

Пальто + водолазка + широкі штани

Для робочих буднів підійде образ, що складається із чорних широких штанів та сірого гольфу-водолазки. Зверху можна накинути жакет або просто довге пальто. Завершать образ ботильйони з вузьким носком та сумка.

Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Образ в офіс або на ділову зустріч (фото: instagram.com/dinahansen)

Раніше ми розповіли, яка модель зимового взуття не виходить із моди у 2024-2025.

Також читайте, з чим носити джинси цього сезону.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Dawn Tan, Ada, isabellecoheen, Marianne Smyth, Symphony of Silk, Erica Choi, Dina Hansen.

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