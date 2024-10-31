Андре Тан назвав джинсовий тренд 2000-х, який повертається в моду: "Це просто жах"

Відомий український дизайнер Андре Тан, який раніше назвав тренди взуття на осінь та зиму 2024-2025 , цього разу розповів, який джинсовий тренд знову буде на піку популярності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram стиліста.

"Тренд 2024 року шокує всіх. Скінні джинси з низькою посадкою знову повертаються до осінньо-зимових колекцій. Це шок-контент", - зазначив Тан.

Також він зазначив, що актуальна модель цього сезону - укорочені джинси скінні.

"Це просто якийсь жах", - не стримував своїх емоцій дизайнер.

Така модель штанів із деніму з'явилася на всіх модних подіумах.

"І в результаті ніжки коротенькі-коротенькі, а тіло як у Гулівера. Ну навіщо?" - риторично запитує Андре Тан.

Також він поцікавився думкою своїх підписників, що вони думають про цей тренд.

Як відреагували у мережі

Фоловери відразу почали коментувати публікацію дизайнера

"Я у цьому тренді всю молодість провела і всі нирки застудила. Добре, що вже бабця, і можна одягатися, у що хочеш"

"Жах, я ніколи не повернуся до такого. Нехай інші будуть модними"

"І це після Old money та інших? Який жах"

"Перестала ще в юності носити низьку посадку, оскільки сильно псували силует і перетискали стегна. Нізащо до них не повернуся"

"Словом, я не в тренді цієї зими".

Вузькі джинси (фото: instagram.com/laura.byrnes, instagram.com/fashion_jackson)

Коли джинси скінні були на піку популярності

Джинси скінни - щільно прилягаючі вузькі штани з деніму із застібкою, бічними швами та кишенями. Такі штани щільно обтягують ногу по всій довжині, показуючи у подробицях усі вигини. Відповідно, цей фасон підходить тільки модницям з більш-менш пропорційною фігурою та довгими ногами, оскільки такі штани підкреслюють не тільки всі переваги, але й недоліки.

Історія виникнення джинсів скінні починається у 1962 році. Саме тоді американський дизайнер одягу Бенніс Вільямсон представив свою нову колекцію, у якій були джинси з вузькими штанинами.

Найбільший пік популярності такої моделі припав на 2000-ті. Тоді їх носили Брітні Спірс, Періс Хілтон, Кейт Мосс та інші знаменитості.

До 2010 року їхня популярність різко зросла. Їх носили майже всі. Навіть такі нові на той момент субкультури, як діти сцени та хіпстери.

Джинси скінні на початку 2000-х (колаж: РБК-Україна)