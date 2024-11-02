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Как выбрать пуховик на зиму: стилист рассказала о трендах и дала ценные советы

Варианты модных пуховиков на зиму-2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Зимой верхняя одежда должна быть не только модной, но и защищать от холода, ветра, снега и дождя. Поэтому многие выбирают практичные пуховики.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какие пуховики сейчас в тренде и на что обратить внимание при выборе.

Пуховик - это стеганная верхняя одежда, утепленная утиными или гусиными перьями. Воздушные карманы, образованные основной массой перьев, позволяют удерживать внутри теплый воздух.

Однако на сегодняшний день пуховиком называют любую куртку, при этом внутри могут быть как натуральные наполнители (пух и перо), так и синтетические (ватин, синтепон, холлофайбер, изософт и другие).

Это практичная и модная верхняя одежда, с которой можно носить джинсы, брюки, юбки и платья. А также сочетать с разннобразной обувью - как на каблуках, так и на низком ходу.

Как выбрать пуховик

Длина

Лучше всего обратить внимание на модель или до середины бедра, чтобы куртка полностью прикрывала бедра, или длину макси до середины щиколотки. Стилист отметила, что категорически не советует пуховики по колено.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Объем

Между человеком и пуховиком должно быть пространство, которое равно кулаку. Это необходимо, чтобы была возможность надеть свитер или рубашку и жилетку.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Простежка

Мелкие стежки визуально увеличивают объемы и добавляют "дешевизны" пуховику. Если говорим о простеганном варианте, здесь то же самое - узор должен быть объемным, а не мелким.

Внутренний материал

Стилист отметила, что пуховик не должен быть тонким, но и в то же время внутренний материал не должен быть слишком массивным и выпирать.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Меховая опушка

Верхняя одежда с такой объемной деталью когда-то пользовалась безумным спросом и была желанной вещью в гардеробе. Однако в 2024 году ситуация изменилась и на смену меховым вставкам пришли лаконичность и минимализм. Поэтому верхняя одежда точно должна быть без него.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Фурнитура

По словам Шевченко, фурнитура должна быть или скрытой, или в тон к пуховику. Блестящая металлическая фурнитура будет выглядеть дешево, как и сама куртка.

Пуховики на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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