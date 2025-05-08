Як вибрати наймоднішу спідницю на літо 2025: головні тренди сезону

З кожним роком мода на спідниці стає дедалі різноманітнішою. У 2025 році в центрі уваги - асиметрія, багатошаровість і елегантний шовк. Як обрати спідницю, яка не тільки підкреслить стиль, але й дасть змогу почуватися комфортно в літню спеку?

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram стилістки та фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає докладніше про це.

Асиметрична спідниця

Асиметричні спідниці - один із трендів літа 2025. Її головна особливість полягає в тому, що поділ спідниці має різну довжину спереду, ззаду або з боків. Ця нестандартна деталь робить образ динамічним, цікавим і незабутнім. Модні фасони: міді з косим розрізом - ідеально для офісу або побачення; максі з перепадом довжини - для романтичних луків; міні з "хвилями" або асиметричними воланами - підходять для вечірок.

Стилістка зазначила, що така спідниця робить весь образ набагато цікавішим і його хочеться розглядати. Крім того, до такої спідниці можна просто вдягнути білу майку або футболку - і лук готовий.



Які спідниці будуть у тренді навесні та влітку 2025 (скриншот)

Прозора спідниця

Прозора спідниця чудово підходить для створення багатошарових образів. Її можна носити поверх шортів, легінсів, комбінацій або інших спідниць, створюючи унікальні та цікаві поєднання.

Такі спідниці представлені в різних фасонах - від міні та міді до максі, від плісе і тюлю до гладких тканин. Це дає змогу кожній модниці знайти варіант до душі та відповідно до свого стилю.



Які спідниці будуть у тренді навесні та влітку 2025 (скриншот)

Шовкові спідниці з мереживом

Натуральний шовк - це благородний матеріал, який вирізняється своєю неймовірною легкістю і приємним блиском. Він відмінно драпірується, підкреслюючи жіночні вигини, і дарує відчуття комфорту навіть у спекотну погоду.

Мереживо надає спідниці особливої вишуканості та шарму. Його ажурні візерунки можуть бути різними - від ніжних квіткових мотивів до геометричних орнаментів, створюючи неповторний візуальний ефект. Контраст між гладким шовком і рельєфним мереживом робить спідницю візуально цікавою і багатогранною. Це поєднання привертає увагу і підкреслює витончений смак.



Які спідниці будуть у тренді навесні та влітку 2025 (скриншот)

Подвійні спідниці

Також навесні та влітку 2025 можна носити одну спідницю поверх іншої. Тренд на подвійні спідниці відкриває безмежний простір для експериментів. Кожен може створити свою неповторну комбінацію, що відображає його особистий стиль і настрій.

Один з найпопулярніших варіантів - прозора спідниця + мініспідниця. Прозора спідниця надає легкості та загадковості, а мініспідниця слугує базовим шаром, забезпечуючи комфорт і певну стриманість.



Які спідниці будуть у тренді влітку 2025 (скриншот)

Спідниці преппі

Спідниці в стилі преппі впевнено повертаються в моду і стануть одним із ключових трендів 2025 року. Цей стиль, що асоціюється з елітарними навчальними закладами та бездоганним смаком, знову на піку популярності, але з сучасними інтерпретаціями.

Вона може бути як однотонною, так і в клітинку, а також із широким плісе. Не бійтеся експериментувати з несподіваними комбінаціями, наприклад, поєднуючи спідницю преппі зі шкіряною курткою або грубим светром оверсайз.



Які спідниці будуть у тренді влітку 2025 (скриншот)

Міні

Мініспідниці залишаються важливим елементом модного гардероба у 2025 році. Цей фасон залишається популярним, оскільки візуально подовжує ноги та підкреслює талію.

У 2025 році будуть актуальні як класичні блакитні джинсові міні, так і моделі з потертостями, необробленим краєм або в незвичайних кольорах.



Які спідниці будуть у тренді влітку 2025 року (скриншот)

Також стилістка радить звернути увагу на спідниці зі стразами та паєтками, які можна носити з базовим одягом. І на тренд носити спідницю поверх штанів.