Как выбрать самую модную юбку на лето 2025: главные тренды сезона
С каждым годом мода на юбки становится все разнообразнее. В 2025 году в центре внимания - асимметрия, многослойность и элегантный шелк. Как выбрать юбку, которая не только подчеркнет стиль, но позволит почувствовать себя комфортно в летнюю жару?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста и фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает подробнее об этом.
Асимметричная юбка
Асимметричные юбки - один из трендов лета 2025. Ее главная особенность состоит в том, что подол юбки имеет разную длину спереди, сзади или по бокам. Эта нестандартная деталь делает образ динамичным, интересным и запоминающимся. Модные фасоны: миди с косым разрезом - идеально для офиса или свидания; макси с перепадом длины - для романтических луков; мини с "волнами" или асимметричными воланами - подходят для вечеринок.
Стилист отметила, что такая юбка делает весь образ намного интереснее и его хочется рассматривать. Кроме того, к такой юбке можно просто надеть белую майку или футболку - и лук готов.
Какие юбки будут в тренде весной и летом 2025 (скриншот)
Прозрачная юбка
Прозрачная юбка отлично подходит для создания многослойных образов. Ее можно носить поверх шорт, леггинсов, комбинаций или других юбок, создавая уникальные и интересные сочетания.
Такие юбки представлены в разных фасонах - от мини и меди до макси, от плиссе и тюля до гладких тканей. Это позволяет каждой моднице найти вариант по душе и в соответствии со своим стилем.
Какие юбки будут в тренде весной и летом 2025 (скриншот)
Шелковые юбки с кружевом
Натуральный шелк - это благородный материал, который отличается своей невероятной легкостью и приятным блеском. Он отлично драпируется, подчеркивая женственные изгибы, и дарит чувство комфорта даже в жаркую погоду.
Кружево придает юбке особую изысканность и шарм. Его ажурные узоры могут быть разными - от нежных цветочных мотивов до геометрических орнаментов, создавая неповторимый визуальный эффект. Контраст между гладким шелком и рельефным кружевом делает юбку визуально интересной и многогранной. Это сочетание привлекает внимание и подчеркивает утонченный вкус.
Какие юбки будут в тренде весной и летом 2025 (скриншот)
Двойные юбки
Также весной и летом 2025 можно носить одну юбку поверх другой. Тренд на двойные юбки открывает безграничное пространство для экспериментов. Каждый может создать свою неповторимую комбинацию, отображающую его личный стиль и настроение.
Один из самых популярных вариантов - прозрачная юбка + мини-юбка. Прозрачная юбка придает легкости и загадочности, а мини-юбка служит базовым слоем, обеспечивая комфорт и определенную сдержанность.
Какие юбки будут в тренде летом 2025 (скриншот)
Юбки преппи
Юбки в стиле преппи уверенно возвращаются в моду и станут одним из ключевых трендов 2025 года. Этот стиль, ассоциирующийся с элитарными учебными заведениями и безупречным вкусом, снова на пике популярности, но с современными интерпретациями.
Она может быть как однотонной, так и в клетку, а также с широким плиссе. Не бойтесь экспериментировать с неожиданными комбинациями, например, сочетая юбку преппи с кожаной курткой или грубым свитером оверсайз.
Какие юбки будут в тренде летом 2025 (скриншот)
Мини
Мини-юбки остаются важным элементом модного гардероба в 2025 году. Этот фасон остается популярным, поскольку зрительно удлиняет ноги и подчеркивает талию.
В 2025 году будут актуальны как классические голубые джинсовые мини, так и модели с потертостями, необработанным краем или в необычных цветах.
Какие юбки будут в тренде летом 2025 (скриншот)
Также стилист советует обратить внимание на юбки со стразами и пайетками, которые можно носить с базовой одеждой. И на тренд носить юбку поверх брюк.
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