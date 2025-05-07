Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка

Костюмний жилет став одним з головних трендів весни 2025 року. Цей елемент класичного гардероба повертається в моду в оновленому вигляді та прекрасно поєднується як із діловими, так і з повсякденними образами.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як його носить дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка Христина Решетнік.

Який лук обрала Христина Решетнік

Для прогулянки Флоренцією з подругами вона обрала стильний total white look з костюмним жилетом.



Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Дружина Решетніка одягнула білий костюм-трійку, який складався з подовженого костюмного жилета на ґудзиках і широких укорочених штанів-кюлотів. Зверху вона накинула піджак вільного крою.



Дружина Решетніка показала трендовий жилет (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Завершити образ блогерка і багатодітна мама вирішила зручними білими кедами на невеликій платформі зі сріблястими вставками, що надає образу легкості, роблячи його менш формальним.

Аксесуари підібрані лаконічно, але зі смаком: тонка золота підвіска на шиї, браслет на зап'ясті, годинник та каблучки на пальцях. Також можна помітити невелику білу сумочку від всесвітньо відомого бренду Christian Dior на плечі.



Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Доповнити лук Христина Решетнік вирішила природним макіяжем, який підкреслив її молодість і свіжість.

Загалом, образ має елегантний вигляд і ідеально підходить для прогулянки містом або відпочинку на відкритому повітрі, що підтверджує і фон з міським пейзажем.



Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

З чим ще носити костюмний жилет навесні 2025

З класичними штанами

Ідеальний варіант для офісу або ділової зустрічі. Виберіть жилет у тон до штанів або зіграйте на контрасті. Додайте лофери або туфлі-човники - і образ готовий.

З джинсами

Жилет + прямі або широкі джинси - універсальне поєднання для міських образів. Під низ можна надіти білу сорочку, топ або носити жилет на голе тіло.



Христина Решетнік показала стильний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Зі спідницею міні або максі

Жилет чудово поєднується зі спідницями будь-якої довжини - додайте чоботи або туфлі на підборах і отримаєте жіночний, але структурований лук.

Як самостійний топ

Наймодніший варіант сезону - носити жилет замість блузи. Особливо ефектно виглядає в комплекті з костюмними штанами або спідницею-олівцем.

Поверх сорочки або гольфу

У прохолодні дні носи жилет поверх базового гольфу або сорочки - це створить багатошаровий, але стриманий образ.



Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)