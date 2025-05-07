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Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка

Середа 07 травня 2025 07:15
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Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка Христина Решетник (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Костюмний жилет став одним з головних трендів весни 2025 року. Цей елемент класичного гардероба повертається в моду в оновленому вигляді та прекрасно поєднується як із діловими, так і з повсякденними образами.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як його носить дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка Христина Решетнік.

Який лук обрала Христина Решетнік

Для прогулянки Флоренцією з подругами вона обрала стильний total white look з костюмним жилетом.
Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Дружина Решетніка одягнула білий костюм-трійку, який складався з подовженого костюмного жилета на ґудзиках і широких укорочених штанів-кюлотів. Зверху вона накинула піджак вільного крою.
Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка
Дружина Решетніка показала трендовий жилет (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Завершити образ блогерка і багатодітна мама вирішила зручними білими кедами на невеликій платформі зі сріблястими вставками, що надає образу легкості, роблячи його менш формальним.

Аксесуари підібрані лаконічно, але зі смаком: тонка золота підвіска на шиї, браслет на зап'ясті, годинник та каблучки на пальцях. Також можна помітити невелику білу сумочку від всесвітньо відомого бренду Christian Dior на плечі.
Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка
Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Доповнити лук Христина Решетнік вирішила природним макіяжем, який підкреслив її молодість і свіжість.

Загалом, образ має елегантний вигляд і ідеально підходить для прогулянки містом або відпочинку на відкритому повітрі, що підтверджує і фон з міським пейзажем.
Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

З чим ще носити костюмний жилет навесні 2025

З класичними штанами

Ідеальний варіант для офісу або ділової зустрічі. Виберіть жилет у тон до штанів або зіграйте на контрасті. Додайте лофери або туфлі-човники - і образ готовий.

З джинсами

Жилет + прямі або широкі джинси - універсальне поєднання для міських образів. Під низ можна надіти білу сорочку, топ або носити жилет на голе тіло.
Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка
Христина Решетнік показала стильний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Зі спідницею міні або максі

Жилет чудово поєднується зі спідницями будь-якої довжини - додайте чоботи або туфлі на підборах і отримаєте жіночний, але структурований лук.

Як самостійний топ

Наймодніший варіант сезону - носити жилет замість блузи. Особливо ефектно виглядає в комплекті з костюмними штанами або спідницею-олівцем.

Поверх сорочки або гольфу

У прохолодні дні носи жилет поверх базового гольфу або сорочки - це створить багатошаровий, але стриманий образ.
Костюмний жилет - новий тренд весни 2025: як його носить дружина Решетніка
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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