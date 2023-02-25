Як вибрати якісний цикорій і кому його заборонено пити: важливе пояснення

Користь цикорію

Основна користь цикорію в інсуліні - полісахариді, який очищує організм від токсинів. Крім того, він зменшує рівень цукру в крові і нормалізує мікрофлору кишківника.

Нутриціолог назвала основний список корисних компонентів цикорію:

Є пребіотиком - стимулює ріст та активність захисної мікрофлори кишківника. Відновлює мікробіом;

Зменшує хронічне запалення в організмі;

Не містить кофеїну;

Добре впливає на обмін речовин і травну систему;

Сприяє зниженню цукру і шкідливого холестерину;

Позитивно впливає на стан шкіри та волосся;

Дає заряд енергії та сприяє активності розуму;

Розширює судини та розріджує кров;

Заспокоює нерви і бореться з безсонням;

Сприяє очищенню печінки та відтоку жовчі.

Зокрема, в складі цикорію є:

Інулін - сприяє зростанню корисних біфідобактерій і засвоєнню кальцію;

Цинк;

Залізо;

Клітковина;

Вітаміни групи В - зміцнюють нервову систему;

Фосфор;

Натрій;

Вітамін Е;

Бета-каротин.

Важливо, що при купівлі такого продукту потрібго звертати увагу, щоб у складі був тільки цикорій. Багато виробників додають ячмінь.

До того ж цикорій можна пити при цукровому діабеті, вагітним та жінкам на грудному вигодовуванні.

Однак, зловживати таким напоєм не можна. Добова норма - одна чашка.

Кому не можна пити

Цикорій протипоказаний людям, які страждають варикозним розширенням вен, жовчнокам'яною хворобою та виразкою шлунку.