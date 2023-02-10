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Якщо вам важлива користь. Чим можна замінити білий цукор

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П'ятниця 10 лютого 2023 07:30
Якщо вам важлива користь. Чим можна замінити білий цукор Чим можна замінити цукор (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Надмірна кількість цукру може призвести до розвитку діабету, ожиріння та інших проблем в організмі. У його вживанні слід пам'ятати про міру. Але його можна замінити і кориснішими продуктами.

Якими саме розповіла експерт із харчування Наталія Мазурик у Telegram-каналі.

Чим замінити цукор, якщо вам важлива користь?

Білий цукор можна замінити фруктами, сухофруктами, медом, сиропом топінамбуру, цикорію, фініків. Також можете скуштувати кокосовий цукор.

Якщо для вас важливий низький глікемічний індекс

Тоді вибирайте у якості підсолоджувача сироп топінамбуру та цикорію.

Якщо ви хочете низький ГІ та малу кількість калорій

Тоді купуйте замість білого цукру такі підсолоджувачі, як еритрит, стевія. Ці цукрозамінники повністю безпечні, вони взяті з рослин, які приносять користь.

Що буде, якщо зовсім виключити цукор?

Відсутність цукру знижує запальні процеси в організмі, зникають прищі, шкіра стає кращою. Тиск нормалізується. Знижується вага, причому за рахунок жиру, а не м'язової маси. Все це разом покращує загальну фізичну форму.

Нагадаємо, що раніше Мазурик розповідала, як обрати у магазині хорошу червону ікру.

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