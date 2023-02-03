Чим можна замінити каву зранку: ці напої стануть корисною альтернативою

Зранку, щоб збадьоритися і зігрітись, усі люди п'ють каву. Однак, такий напій не зовсім корисний для організму. Існують корисні аналоги, які також можуть зарядити енергією на цілий день.

Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Наталія Власнюк в Instagram .

Цикорій

За словами експерта, він взагалі не містить кофеїну. Загалом корінь цикорію обсмажують, подрібнюють і міксують з іншими травами. Смак цикорію дуже наближений до смаку кави, але не містить кофеїну.

"Я раджу купувати саме рідкий згущений цикорій у склі. Він хімічно чистіше гранульованого", - йдеться у повідомленні.

Також плюс цикорію в тому, що він є багатим джерелом інуліну - розчинної клітковини, що сприяє зростанню корисних бактерій у кишечнику.

Кероб

Такий напій теж не містить кофеїну. Загалом, плоди ріжкового дерева сушать або смажать, а потім подрібнюють на порошок. Його використовують як замінник шоколаду, какао та цукру, тому додають у випічку та десерти.

Кероб багатий на вітаміни А і В, містить залізо і білок. Сирий кероб має солодкий смак, використовується як підсолоджувач та загусник. Обсмажений має яскравий шоколадний відтінок і аромат. З нього готують гарячі напої, які замінюють какао та каву.

Мака

Нутриціолог каже, що мака використовується в харчових і медичних цілях. Вона стимулює роботу мозку, підвищує настрій, витривалість, надає сил та енергії.

Мака багата вітамінами В, С та Е, кальцієм, цинком, залізом, магнієм, фосфором та амінокислотами. До того ж вона знімає спазми, стрес та занепокоєння.

Такий напій не містить кофеїну та чудово поєднується з корицею, ваніллю, какао та кокосом.

"Всі наші харчові звички - лише звички. Їх можна і потрібно міняти. Замінювати одні ритуали іншими, не менш смачними, але кориснішими", - додала дієтолог.

Натуральне какао

Кофеїн і теобромін, які є в какао-бобах стимулюють серцеву діяльність, розширюють судини серця та мозку, покращують концентрацію уваги.

Ще один мікроелемент, який знаходиться в какао - анандамід. Саме він відповідає за відчуття ейфорії та активізує ендорфіни. До того ж напій добре знімає напругу і прискорює відновлення м'язів після виснажливих тренувань.

Важливо обирати саме натуральне какао з насиченим коричневим кольором, однорідна маса і жирність якого близько 15%.