Как выбрать качественный цикорий и кому его запрещено пить: важное объяснение

Цикорий - это многолетнее растение, являющееся основой недорогого напитка. Продается он в виде порошка, его называют здоровой альтернативой кофе. Однако такой напиток можно пить не всем.
Об этом рассказала нутрициолог Кристина Романюк в Instagram.
Основная польза цикория в инсулине - полисахариде, который очищает организм от токсинов. Кроме того, он снижает уровень сахара в крови и нормализует микрофлору кишечника.
Нутрициолог назвала основной список полезных компонентов цикория:
В частности, в составе цикория есть:
Важно, что при покупке такого продукта нужно обращать внимание на то, чтобы в составе был только цикорий. Многие производители добавляют ячмень.
К тому же цикорий можно пить при сахарном диабете, беременных и женщинам на грудном вскармливании.
Однако, злоупотреблять таким напитком нельзя. Суточная норма - одна чашка.
Цикорий противопоказан людям, страдающим варикозным расширением вен, желчнокаменной болезнью и язвой желудка.
Ранее мы сообщали, чем можно заменить кофе утром.
Также мы называли продукты, которые помогут заменить белый сахар.