Як вибрати ідеальний купальник, який приховає недоліки фігури: правила від стиліста

Які фасони купальників найкраще вибирати

"Якщо ви виберете не той купальник, то ваша засмага буде нерівномірною і, скоріш за все, ви будете нагадувати зебру. Тому у виборі базового купальника віддавайте перевагу виробам, які мають мінімальну площу бретельок", - радить експерт.

Мацьків наголошує, що купальник з великою кількістю декору, прорізами, асиметрією, стрічками, які зав'язуються, - такі моделі дуже красиві, але краще їх купувати для якихось пляжних вечірок або для перебування у відпочинкових комплексах із закритим басейном.

"Більшість дівчат купує високі трусики, щоб сховати животик. Але відбувається протилежне - акцентується уся увага на проблемній зоні і животик навпаки здається візуально більшим, ніж є насправді. Тому, якщо вам подобаються такі трусики, то купуйте їх, але якщо ви не хочете візуально збільшити животик, то вибирайте нижчі трусики", - радить стиліст.

Яким має бути принт і декор

Наступний принцип у виборі купальників - правило заповненого простору.

"Будь-який простір, заповнений будь-чим, виглядає більшим, ніж такий же простір однотонного забарвлення. Тобто простір заповнений принтами, рюшками чи якимось декором, здаватиметься більшим. Якщо вам десь не вистачає об'ємів, наприклад маєте вузькі стегна, то трусики з принтами візуально розширять їх. В інших випадках варто вибирати однотонний низ купальника", - каже Мацьків.

Також варто враховувати геометрію виробу - будь-яка горизонталь ще більше розширює місце, в якому знаходиться. І навпаки - вертикалі і діагоналі виструнчують його.

"То ж, якщо у вас широкі плечі, то є сенс уникати бюстів, які мають горизонтальний принт або крій, бо вони будуть ще більше розширювати вас. Краще зверніть увагу на вироби, які мають діагональ, вони будуть візуально звужувати плечі", - пояснює стиліст.

Також додає, що тим, кому бракує об'єму у верхній ділянці тіла, навпаки треба брати вироби із горизонтальним принтом або кроєм.