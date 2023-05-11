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Її допускає кожна жінка! Стиліст назвала найпоширенішу помилку у літньому образі

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Четвер 11 травня 2023 19:37
Її допускає кожна жінка! Стиліст назвала найпоширенішу помилку у літньому образі Якої помилки у літньому образі не можна допускати (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Літній гардероб жінки має містити багато білих та світлих речей із тонкої тканини. Таке вбрання є найдоречнішими у спекотну пору. Втім саме із таким одягом жінки найчастіше неправильно поєднують спідню білизну, через що трапляються конфузи.

Про це розповіла персональна стилістка Олена Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Яку помилку допускають жінки у літньому образі

"Уявіть собі: літо, спека, ви надягаєте неймовірну білосніжну сукню або костюм із натурального льону чи шорти, і помічаєте, як крізь тканину яскраво світиться ваша білосніжна білизна!" - пише експерт.

Стилістка ділиться корисним лайфхаком, який дозволить уникнути такого конфузу.

"Під тонкі білі тканини слід надягати бежеву білизну, бажано безшовну. Тоді вона точно не буде світитися", - пояснює Олена.

Також частою помилкою влітку є те, що жінки носять надто тісну білизну. Як наслідок перетиснені ділянки тіла "пробиваються" крізь одяг і створюють неестетичний вигляд.

Як підібрати білизну під літній одяг

Під бавовняну сорочку з непрозорого матеріалу найкраще підійде біла безшовна білизна. Вона буде непомітною під цим вбранням.

Для суконь, топів або кофтин, у яких відкриті плечі та спина, треба вибирати безшовну білизну тілесного кольору з бюстгальтером-бандо зі знімними бретелями.

Під одяг із напівпрозорої тканини також варто надягати бюстгальтери на кісточках з гладкими чашечками.

Для трикотажних приталених суконь слід брати бюстгальтер пуш-ап з м'якої мікрофібри з гладкими ущільненими чашками і безшовні трусики. Така білизна підкреслить переваги вашої фігури.

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