Перестаньте це носити! Стиліст показала 5 речей, які псують будь-який образ

У світі стилю кожна дрібниця вкрай важлива. Тому, щоб зробити свій образ унікальним та неповторним, треба вміло комбінувати одяг зі взуттям, та доповнювати це все вдалими аксесуарами. Інакше навіть одна деталь може зіпсувати ваш вигляд.

Про те, яких речей у гардеробі варто уникати, аби не зіпсувати образ, розповіла персональна стилістка Оксана Мацьків в Instagram.

Кросівки, які не призначені для міста

"Це поширена помилка у дівчат. Усі кросівки варто розділяти на дві категорії - кросівки для спорту та кросівки для міського життя. І найчастіше я помічаю "модниць" у Nike Air. Не варто їх купувати для міста. Займайтесь у них спортом, бігайте. Вони створені саме для цього", - зазначає стиліст.

Такі кросівки підходять тільки для занять спортом (скриншот)

Взуття із підошвою, що відрізняється кольором

"Звичайно є класичні моделі, які виглядають гармонійно, наприклад Converse. Але краще вибирати взуття, у яких підошва не відрізняється за кольором. Такі моделі виглядають значно дорожче", - пояснює Оксана.

Уникайте моделей, у яких підошва відрізняється кольором (скриншот)

Взуття на тракторній підошві

"Дуже часто трапляється, що дівчата купують взуття на тракторній масивній платформі. А якщо вона ще й відрізняється за кольором від решти виробу, то вигляд стає ще гіршим. Від таких моделей краще відмовитись", - радить Мацьків.

Не варто купувати взуття на тракторній підошві (скриншот)

Сумки з довгим ремінцем та великою кількістю декору

"Сумки та аксесуари потенційно можуть додавати дороговизни вашому образу. Найбільшу біду, яку я зустрічаю, то це сумки з великою кількістю декору - різноманітними висульками, дешевою фурнітурою. Все це виглядає жахливо. І ще один небажаний елемент - задовгий ремінець. Така сумка візуально укорочує вас, а ще вона додає образу якоїсь незібраності та розхлябаності", - зазначає стиліст.

Зайвий декор здешевлює сумку (скриншот)

Розтиражовані бренди сумок

"Якщо вже вирішили купити трішки дорожчу сумку, то не беріть розкручені тиражовані моделі. Сюди відносяться бренди Pinko, Marc Jacobs, Furla, Michael Kors. За ці гроші ви можете придбати сумки, які не тільки будуть відрізнятись кращою якістю, але й оригінальністю. Зокрема особливою формою, яка не є скопійованою з інших брендів", - каже Мацьків.

Відмовтесь від розтиражованих брендів, які копіюють чужі моделі сумок (скриншот)