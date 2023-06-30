Как выбрать идеальный купальник, который скроет недостатки фигуры: правила от стилиста

Какие фасоны купальников лучше выбирать

"Если вы выберете не тот купальник, то ваш загар будет неравномерным и, скорее всего, вы будете напоминать зебру. Поэтому в выборе базового купальника отдавайте предпочтение изделиям, имеющим минимальную площадь бретелек", - советует эксперт.

Мацькив отмечает, что купальник с большим количеством декора, прорезями, асимметрией, лентами - такие модели очень красивые, но лучше их покупать для каких-то пляжных вечеринок или для пребывания в комплексах отдыха с закрытым бассейном.

"Большинство девушек покупает высокие трусики, чтобы скрыть животик. Но происходит обратное - акцентируется все внимание на проблемной зоне и животик наоборот кажется визуально большим, чем есть на самом деле. Поэтому, если вам нравятся такие трусики, то покупайте их, но если вы не хотите визуально увеличивать животик, то выбирайте более низкие трусики", - советует стилист.

Каким должен быть принт и декор

Следующий принцип в выборе купальников - правило заполненного пространства.

"Любое пространство, заполненное чем-либо, выглядит больше, чем такое же пространство однотонной окраски. То есть пространство заполнено принтами, рюшками или каким-то декором, будет казаться большим, чем есть на самом деле. Если вам где-то не хватает объемов, например имеете узкие бедра, то трусики с принтами визуально расширят их. В других случаях следует выбирать однотонный низ купальника", - говорит Мацькив.

Также следует учитывать геометрию изделия - любая горизонталь еще больше расширяет место, в котором находится. И наоборот - вертикали и диагонали делают его стройней.

"Итак, если у вас широкие плечи, то есть смысл избегать бюстов, имеющих горизонтальный принт или крой, потому что они будут еще больше расширять. Лучше обратите внимание на изделия, имеющие диагональ, они будут визуально сужать плечи", - объясняет стилист.

Также добавляет, что тем, кому не хватает объема в верхнем участке тела, наоборот, нужно брать изделия с горизонтальным принтом или кроем.