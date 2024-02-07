Як у Великій Британії українці можуть отримати грант на бізнес (відео)

Як українцям отримати грант на бізнес у Британії

Ви дійсно можете отримати грант, тобто, гроші, які не потрібно повертати й ця сума є досить великою. Це сума до 75 тисяч фунтів на розвиток бізнесу.

У Великій Британії є організація "ВІРС", яка є партнером британських бібліотек. Вони надають безплатну інформаційну підтримку бізнесу, а також надають гранти щодо підтримки.

Як українцям отримати грант на бізнес у Британії (фото: Getty images)

У них є безкоштовні ресурси онлайн і плюс безоплатні зустрічі, які потрібно бронювати. Але це зустріч сам на сам, де з вами складуть бізнес-план, розкажуть які ліцензії потрібні, дозволи та де їх брати.

А також періодично вони оголошують гранти, приймають заявки та зазвичай дають трьом/п’яти успішним кандидатам, не обов’язково навіть мати налагоджений бізнес.

Як українцям отримати грант на бізнес у Британії (фото: Getty images)

Вони також фінансують початкові стадії розвитку. Такі організації мають бути в усіх регіонах Британії. Тому треба шукати їх біля себе та слідкувати за новинами, не бійтеся звертатися та подаватися на гранти.