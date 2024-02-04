ua en ru
Нд, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як у Великій Британії можна безоплатно поставити брекети українським дітям

Неділя 04 лютого 2024 20:49
UA EN RU
Як у Великій Британії можна безоплатно поставити брекети українським дітям Як українським дітям у Британії безкоштовно поставити брекети (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Поставити брекети, це досить дорога процедура, особливо, за кордоном, але у Британії діти до 18 можуть поставити їх безкрштовно.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як у Британії дітям безоплатно поставити брекети

У Великій Британії дійсно діти до 18 років мають можливість поставити брекети безплатно. Ба більше, навіть деяким дорослим доступна така процедура без оплати.

Щоб отримати лікування безкоштовно, потрібно прийти до стоматолога, який визначить, що вам це необхідно для здоров’я насправді, а не просто для краси.

І вже в такому разі вас запишуть у чергу до ортодонта у шпиталь. Зазвичай черга становить один або два роки, але вже достатньо багато українців, навіть, які приїхали за українськими схемами - поставили брекети своїм дітям безплатно. Тож, це дійсно реально.

Проте у коментарях люди пишуть різні речі та виходить, що ця система все ж таки досить суперечлива, адже не всім вдається поставити своїм дітям брекети без оплати за це:

  • "Моя донька чекала три роки, пародонтолог дуже крутий і не з лікарні, а й приватний і теж безкоштовний. Я дуже задоволена прийомом в ортодонта, за 15 хвилин вирішили питання за три роки які минули й на рік вперед до наступної зустрічі"
  • "100% поставлять безкоштовно брекети. В мого брата вже 1.5року стоять"
  • "Моїй дочці відмовили у брекетах. Сказали, що й так нормально. Хоча ми до того носили ортодонтичну пластину "метелик" і маємо на те вагомі причини… Так що треба ну дуууже вагомі причини, не просто криві зуби”
  • "Вони майже нікому не визнають що потрібні. Ходив з сином купу разів і нічого не поставили безкоштовно".

Раніше ми розповідали, чи можна в Італії купити будинок за 1 євро.

Також читайте аш матеріал про те, чи зможуть українці отримати паспорт у Німеччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти здоровя
NEWS
Були близькі розриви. Росіяни обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського
Були близькі розриви. Росіяни обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського