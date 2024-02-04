Як у Великій Британії можна безоплатно поставити брекети українським дітям

Поставити брекети, це досить дорога процедура, особливо, за кордоном, але у Британії діти до 18 можуть поставити їх безкрштовно.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як у Британії дітям безоплатно поставити брекети

У Великій Британії дійсно діти до 18 років мають можливість поставити брекети безплатно. Ба більше, навіть деяким дорослим доступна така процедура без оплати.

Щоб отримати лікування безкоштовно, потрібно прийти до стоматолога, який визначить, що вам це необхідно для здоров’я насправді, а не просто для краси.

І вже в такому разі вас запишуть у чергу до ортодонта у шпиталь. Зазвичай черга становить один або два роки, але вже достатньо багато українців, навіть, які приїхали за українськими схемами - поставили брекети своїм дітям безплатно. Тож, це дійсно реально.

Проте у коментарях люди пишуть різні речі та виходить, що ця система все ж таки досить суперечлива, адже не всім вдається поставити своїм дітям брекети без оплати за це: