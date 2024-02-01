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Чи зможуть українці отримати паспорт у Німеччині (відео)

Четвер 01 лютого 2024 17:49
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Чи зможуть українці отримати паспорт у Німеччині (відео) Чи можуть українці отримати німецький паспорт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Наразі у Німеччині живе велика кількість українців, які були вимушені переїхати через війну. Та чи можуть українські переселенці отримати там паспорт?

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Чи можуть українці отримати німецький паспорт

Німеччина змінює свою міграційну політику і тепер громадянство можна отримати не через 8 років проживання у країні, а через п’ять. А люди, які демонструють особливі інтеграційні досягнення - через три.

Що це за інтеграційні досягнення

Як пояснили експерти, це отримання сертифіката знання німецької мови не менше рівня С2, бути волонтером у німецьких громадських організаціях, займати якусь хорошу посаду.

Немає конкретного переліку досягнень. А рішення буде приймати окремий чиновник. Тому, якщо ви хочете отримати паспорт через 3 роки проживання у Німеччині, то переставайте критикувати німецьку їжу на людях, медицину та інші умови життя в цій країні.

Також варто зауважити, що громадянство не можуть отримати чоловіки, у яких кілька дружин, расисти та антисеміти.

Отже, вирішувати скільки років прожити без німецького паспорта та громадянства - вирішувати лише вам самим. Можливості змінити його - має кожен, хто нині перебуває в цій країні та планує залишатися надалі.

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