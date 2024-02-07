RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как в Великобритании украинцы могут получить грант на бизнес (видео)

Как украинцам получить грант на бизнес в Британии (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

В Британии можно получить грант для того, чтобы организовать и развить свой бизнес.

О деталях получения грантива Британии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как украинцам получить грант на бизнес в Британии

Вы действительно можете получить грант, то есть деньги, которые не нужно возвращать и эта сумма достаточно велика. Это сумма до 75 тысяч фунтов на развитие бизнеса.

В Великобритании есть организация "ВИРС", которая является партнером британских библиотек. Они предоставляют бесплатную информационную поддержку бизнесу, а также предоставляют гранты поддержки.

Как украинцам получить грант на бизнес в Британии (фото: Getty images)

У них есть бесплатные ресурсы онлайн и плюс бесплатные встречи, которые нужно бронировать. Но это встреча один на один, где с вами составят бизнес-план, расскажут какие лицензии нужны, разрешения и где их брать.

А также периодически они объявляют гранты, принимают заявки и обычно дают трем/пяти успешным кандидатам, не обязательно иметь даже налаженный бизнес.

Как украинцам получить грант на бизнес в Британии (фото: Getty images)

Они также финансируют исходные стадии развития. Такие организации должны находиться во всех регионах Британии. Поэтому нужно искать их возле себя и следить за новостями, не бойтесь обращаться и подаваться на гранты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобританиябизнес