Как в Великобритании украинцы могут получить грант на бизнес (видео)

В Британии можно получить грант для того, чтобы организовать и развить свой бизнес.
О деталях получения грантива Британии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Вы действительно можете получить грант, то есть деньги, которые не нужно возвращать и эта сумма достаточно велика. Это сумма до 75 тысяч фунтов на развитие бизнеса.
В Великобритании есть организация "ВИРС", которая является партнером британских библиотек. Они предоставляют бесплатную информационную поддержку бизнесу, а также предоставляют гранты поддержки.
Как украинцам получить грант на бизнес в Британии (фото: Getty images)
У них есть бесплатные ресурсы онлайн и плюс бесплатные встречи, которые нужно бронировать. Но это встреча один на один, где с вами составят бизнес-план, расскажут какие лицензии нужны, разрешения и где их брать.
А также периодически они объявляют гранты, принимают заявки и обычно дают трем/пяти успешным кандидатам, не обязательно иметь даже налаженный бизнес.
Как украинцам получить грант на бизнес в Британии (фото: Getty images)
Они также финансируют исходные стадии развития. Такие организации должны находиться во всех регионах Британии. Поэтому нужно искать их возле себя и следить за новостями, не бойтесь обращаться и подаваться на гранты.
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